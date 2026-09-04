Tamara Raya se presenta a las primarias del PSOE al Cabildo de Tenerife con "soluciones reales"

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, optará a las primarias de su formación política para ser la candidata al Cabildo tinerfeño en las próximas elecciones. Así lo anunció este viernes en un acto celebrado en Santa Cruz, en el que aseguró que propondrá “soluciones reales” para la Isla.

Sostuvo Raya que Tenerife vive un “momento crucial” y que los “grandes problemas” insulares “no han encontrado solución”. “Yo no me presento solo para afear lo que no se ha hecho”, expresó. “Tenerife necesita soluciones para acceder a una vivienda, desplazarse sin perder horas en las carreteras y disponer de unos servicios públicos que funcionen”, lamentó. “Me presento para que el Cabildo vuelva a escuchar y responder”, añadió.

Recursos y oportunidades

La dirigente socialista defendió que Tenerife cuenta "con recursos y oportunidades, pero necesita un gobierno capaz de convertirlos en mejoras concretas" para la ciudadanía y sus 31 municipios. “Un gobierno no se mide por los anuncios que realiza, sino por lo que ejecuta y por las soluciones que llegan a la vida de las personas. Tenerife necesita menos propaganda, más gestión y resultados que puedan comprobarse”, mantuvo.

Raya también se refirió al cuidado de los espacios naturales, y planteó que su propuesta irá “de la mano de los municipios”. Y apuntó: “Frente a la autocomplacencia, escucha; frente a los anuncios, ejecución; y frente a un gobierno que representa la continuidad, una nueva mayoría social para transformar Tenerife”.