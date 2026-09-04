¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife vuelve a llenar sus fines de semana de propuestas de ocio gracias a una programación que combina iniciativas públicas y privadas con el objetivo de mantener viva la actividad en la Isla. Tradiciones, cine y buena música protagonizan buena parte de la agenda de estos días, con opciones para todos los gustos.

Música

La música tendrá un papel destacado este fin de semana gracias al programa de las Fiestas del Cristo de La Laguna.

El concierto de Antonio Orozco (sábado a las 21:00 horas) llega a La Laguna en el ecuador de su tour ‘La gira de tu vida’, con la que recorrerá una treintena de ciudades españolas. Con una trayectoria de más de veinticinco años, el autor de éxitos como ‘Devuélveme la vida’ o ‘Te echo de menos’, recala con un espectáculo íntimo que promete conectar con el público a través de sus canciones más emblemáticas, con las que ha triunfado en España, América Latina y Europa gracias a un estilo personal que combina pop, balada, flamenco y rock

Antonio Orozco, durante su arranque de La Gira de Tu Vida en Gijón. / Eloy Alonso

Humor

También en el marco de las Fiestas del Cristo de La Laguna, la jornada del domingo estará destinada a la Noche del Humor. A partir de las 21:00 horas, las risas estarán aseguradas gracias a los shows de Darío López, Kike Pérez y Abubukaka. Cada uno de ellos suma dos décadas de trayectoria profesional, por lo que han titulado su espectáculo ‘60 años entre los tres’. La función promete ser una sucesión hilarante de ‘sketches’ en los que lo cotidiano y lo absurdo dan lugar a las situaciones más rocambolescas, siempre con ese peculiar estilo que ha contado con el favor incondicional del público a lo largo de estos años.

Cine

Tenerife Espacio de las Artes proyecta este fin de semana, a las 19:00 horas, Apuntes para una ficción consentida, la ópera prima de Ana Serret Ituarte. En este trabajo, que se mueve entre la ficción y el documental, la cineasta realiza un retrato tan excéntrico como honesto sobre el desarraigo cultural y la búsqueda de la voz propia. La película, que se centra en la historia de una actriz suiza perdida en Madrid trata de encontrar su forma de ser actriz en un país en el que no nació, tuvo su estreno nacional en SEMINCI en su sección Alquimias, y también ha pasado por prestigiosos festivales como el D’A de Barcelona. Isabelle Stoffel, Violeta Rodríguez, Álex Brendemühl y Manfred Liechti protagonizan esta película que se pasa en versión original en español y alemán con subtítulos en español.

Un fotograma de la película. / TEA

Tradiciones

La 41ª edición de la Feria de Artesanía de Pinolere se celebrará este fin de semana en el Museo y Parque Etnográfico Pinolere, en La Orotava.

Bajo el lema 'Toca Madera. Maderas que guardan historias de pasado, presente y futuro', esta nueva edición acogerá una Muestra Regional Canaria de Artesanos y Artesanías de la Madera, poniendo en valor los oficios tradicionales, el trabajo artesanal y el patrimonio cultural de Canarias.

Solidaridad

La solidaridad vuelve a tomar las calles del Suroeste con la XIII Carrera 'Lolo Dorta'. La prueba reunirá este domingo a corredores, familias y vecinos en torno al deporte, la participación y el compromiso social con un recorrido por las calles de Santa María del Mar, Los Alisios y el Parque de La Estrella.

La cita será a partir de las 09:00 horas, con una prueba de seis kilómetros que tendrá su salida en la calle Columbrete, junto a la Plaza de Pepe, y discurrirá por varia vías de la zona.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana llega el domingo de la mano del Costa Adeje Tenerife, que se enfrentarán al RC Deportivo. La cita será a las 11:45 horas en el Heliodoro Rodríguez López.