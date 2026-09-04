Política
Respaldo unánime de Coalición Canaria en Tenerife a Fernando Clavijo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027
El Consejo Político Insular de CC Tenerife respalda por aclamación la candidatura de su secretario general nacional para presidir Canarias en los comicios del año próximo
Coalición Canaria (CC) de Tenerife respaldó por aclamación la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de 2027. El apoyo se formalizó este viernes durante la celebración del Consejo Político Insular de los nacionalistas tinerfeños, en el que la militancia expresó su respaldo al actual presidente del Gobierno áutonómico para continuar encabezando el proyecto de la formación.
Clavijo agradeció el apoyo de la dirección insular y de los afiliados, especialmente durante los momentos más complejos de la legislatura, y confirmó que su candidatura será elevada al Consejo Político Nacional que se celebrará el próximo 3 de octubre en Gran Canaria. Será cuando se produzca la proclamación oficial del candidato, en una sesión en la que la máxima instancia de dirección de CC entre congresos elegir mediante votación secreta al aspirante a la Presidencia del Ejecutivo regional, que necesitará el respaldo de tres quintos de sus miembros.
Clavijo destacó especialmente el apoyo recibido durante episodios como la crisis migratoria, el incendio de Tenerife o las emergencias sanitarias, y subrayó la importancia de sentirse acompañado por el partido en la gestión del Ejecutivo.
Durante la reunión también se abordaron las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y su posible impacto sobre los servicios públicos de Canarias, así como la situación migratoria y la evolución de los acontecimientos en Ceuta, con especial atención a sus posibles efectos sobre el archipiélago en los próximos meses.
El secretario general insular, Francisco Linares, aseguró que el Consejo Político Insular dejó “claro y patente” el respaldo “sin fisuras” de Tenerife a Clavijo. Defendió que el presidente ha demostrado con su “trabajo, planificación y dedicación plena” que no solo es el candidato de Coalición Canaria, sino, a su juicio, “el mejor candidato que Canarias puede tener” para continuar al frente del Gobierno durante los próximos cuatro años.
Por su parte, la secretaria de Organización de CC en Tenerife, Rosa Dávila, sostuvo que Clavijo es “la persona idónea” para seguir gobernando Canarias y destacó su capacidad para defender los intereses del archipiélago. Dávila subrayó su gestión ante los desafíos de los últimos años, especialmente en materia migratoria, y afirmó que el dirigente nacionalista “no tiene otra obediencia que no sea la de los canarios”.Con el pronunciamiento de Tenerife, Coalición Canaria continúa sumando respaldos insulares a la candidatura de Fernando Clavijo.
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