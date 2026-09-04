Reabre Playa Jardín: el agua ya es apta para el baño

Las zonas de baño de Playa Grande y Charcón, dentro de Playa Jardín, vuelven a estar abiertas al público después de que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias haya levantado la restricción establecida de manera preventiva tras confirmar los resultados favorables de los últimos análisis realizados en la zona.

La reapertura se produce después del cierre preventivo temporal adoptado el 3 de septiembre, atendiendo a la indicación de Salud Pública tras conocerse resultados no favorables en los controles realizados.

Desde ese momento, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz mantuvo la restricción al baño mientras se desarrollaban las comprobaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

De forma paralela a los controles realizados por Salud Pública, el Ayuntamiento encargó nuevas analíticas independientes, que se suman al programa de análisis periódicos que el Consistorio mantiene en el litoral.

Condiciones aptas

Los resultados disponibles confirman que el agua presenta actualmente condiciones aptas y seguras para el baño, permitiendo recuperar el uso normal de ambas zonas. El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, destaca que «desde el primer momento hemos actuado aplicando un criterio de máxima precaución. Cuando existe cualquier duda relacionada con la calidad del agua, nuestra prioridad tiene que ser siempre la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes, aunque eso implique adoptar temporalmente medidas restrictivas».

Afonso señala que «la noticia importante hoy es que Salud Pública ha confirmado mediante sus análisis que las condiciones del agua permiten nuevamente el baño, y que esos resultados favorables se suman a las comprobaciones independientes realizadas por el Ayuntamiento».

El alcalde insiste en que la reapertura no supone reducir la vigilancia sobre el litoral. «Vamos a continuar realizando análisis periódicos, labores de limpieza y un seguimiento constante. Nuestra responsabilidad no termina cuando una playa vuelve a abrir; debemos mantener un sistema de control que nos permita conocer en todo momento el estado de nuestras aguas y actuar inmediatamente ante cualquier incidencia», afirma.

El Ayuntamiento mantiene desde el 16 de agosto de 2024 una estrategia de vigilancia continuada, limpieza de las redes y seguimiento de la calidad del litoral, dentro de las actuaciones emprendidas para mejorar las garantías sanitarias y medioambientales de las 1 zonas de baño del municipio. Este trabajo incluye controles periódicos y medidas preventivas destinadas a detectar y afrontar cualquier posible alteración de la calidad del agua.

Durante las próximas semanas continuarán, por tanto, las labores de limpieza y monitorización, así como las analíticas periódicas, con el objetivo de verificar de manera continuada el buen estado de las aguas de baño.

El Ayuntamiento agradece especialmente la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía y de las personas visitantes, que durante el periodo de cierre respetaron las recomendaciones municipales y la señalización instalada en las zonas afectadas.

Desde este 4 de septiembre, Playa Grande y Charcón recuperan su uso habitual, una vez levantada oficialmente la restricción sanitaria y confirmadas las condiciones favorables para el baño.