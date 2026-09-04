Raya fija carreteras, atención sociosanitaria y aguas como prioridades para el Cabildo
La socialista presenta su candidatura a las primarias del partido con la intención de liderar la lista insular en las próximas elecciones
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha presentado este viernes su candidatura a las primarias para encabezar la lista socialista al Cabildo y ha señalado la vivienda, la gestión de aguas, la movilidad, la atención sociosanitaria y la protección de los espacios naturales entre sus principales prioridades.
En declaraciones a los periodistas, Raya ha asegurado que se presenta "en un momento crucial" para la isla, en el que trabajará para conseguir el Gobierno y dejar atrás un mandato en el que, a su juicio, los principales problemas de Tenerife no han encontrado solución.
"Gobernar, más allá de anunciar, tiene que suponer ejecutar y solucionar", ha afirmado la dirigente socialista, quien ha señalado que su candidatura no pretende limitarse a criticar lo que no se ha hecho, sino plantear un proyecto propio y un equipo capaz de aplicar "soluciones reales".
Prioridades
Entre esas prioridades ha citado facilitar el acceso a la vivienda, reducir las horas que los ciudadanos pasan en las carreteras tinerfeñas, mejorar las infraestructuras sociosanitarias para mayores y dependientes y reforzar la protección de los espacios naturales, incluidos el mar y las playas.
Raya ha defendido que el PSOE representa a una "mayoría social" y ha apostado por ofrecer una alternativa "no continuista" para la isla, con medidas que, según ha dicho, incidan directamente en la vida cotidiana de la población.
Ha subrayado además que ese proyecto debe desarrollarse "de la mano de los municipios", a los que ha definido como una pieza fundamental para abordar los problemas diarios de la ciudadanía.
Playa Jardín
Preguntada por la situación de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, Raya ha acusado al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas de no haber ejecutado las actuaciones que, según ha señalado, les correspondían para solucionar los vertidos que han obligado a cerrar la zona al baño.
En concreto, ha citado la reposición de 240 metros del emisario y la reparación y ampliación de la depuradora, y ha reprochado que, después de anunciarse soluciones rápidas, "no se haya hecho absolutamente nada".
También ha acusado al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de haberse "echado la pelota de un lado a otro" y de haber responsabilizado a Salud Pública, que, según ha recordado, ha tenido que responder públicamente en varias ocasiones.
"Las obras de depuradoras y emisarios no son bonitas, son feas, no dan votos, pero son absolutamente necesarias", ha afirmado Raya, quien ha defendido que la protección del mar debe formar parte de las prioridades de cualquier gobierno insular.
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