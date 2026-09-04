Puesta a punto en Güímar para la Bajada de El Socorro: limpieza y acondicionamiento en los senderos del Malapaís

El Malpaís de Güímar ya está a punto para acoger a los miles de peregrinos que sumarán este lunes a la conocida como 'Bajada de El Socorro'. Ante esta multitudinaria celebración. El Cabildo de Tenerife ha ejecutado una serie de actuaciones de mejora y acondicionamiento de los senderos que atraviesan la Reserva Natural Especial de la zona.

Según informa la corporación, con esta intervención se pretende garantizar la seguridad de los vecinos, peregrinos y caminantes y la protección del valioso ecosistema durante la tradicional peregrinación de la Festividad de Nuestra Señora de El Socorro.

Para ello, la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha ejecutado la eliminación de huecos y socavones que se forman sobre la banda de rodadura de los senderos por su uso el paso del tiempo, así como la regularización del firme natural de los trazados y la restitución de los márgenes laterales utilizando piedra propia de la zona. De forma complementaria, el personal de mantenimiento de senderos ha procedido a la retirada de residuos y a la limpieza y renovación de la señalización del espacio protegido.

Seguridad y respeto

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, pone en valor la fiesta guimarera, recordando que “la festividad de El Socorro es una tradición que nos une como sociedad y por eso desde la Corporación insular trabajamos para que esta jornada festiva se celebre con seguridad y respeto en un entorno tan frágil como es el Malpaís de Güímar”.

Por ello, “acondicionar y mejorar estos senderos es garantizar que podamos disfrutar de nuestras tradiciones sin comprometer el valor natural de esta importante Reserva Natural y por eso pedimos a los participantes que cuiden este espacio como el tesoro que es y disfrute de un evento singular único que hay que recordar que es Fiesta de Interés Turístico Regional y considerada la romería más antigua de Canarias”, recuerda la presidenta.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, apunta que “las actuaciones realizadas responden a un criterio técnico y de conservación y por eso hemos utilizado piedra de la zona y técnicas compatibles con el paisaje para minimizar el impacto de la romería. Nuestro objetivo es conciliar uso público y protección ambiental y por eso insistimos en que los peregrinos sean aliados del territorio y sigan las indicaciones para evitar deterioros”.

Recomendaciones

Por último, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, resalta que “para los romeros y visitantes la prioridad debe ser la prevención y la seguridad y por eso es importante que se entienda que están en un espacio protegido. Por eso, insistimos en que los peregrinos transiten exclusivamente por los senderos autorizados, evitando cualquier atajo que dañe la flora. Recomendamos encarecidamente utilizar calzado técnico cerrado, llevar una hidratación adecuada y, sobre todo, que cada persona se responsabilice de recoger sus residuos. Una romería segura es aquella en la que dejamos el entorno tal y como lo encontramos”, remarca.

Ante la previsión de una elevada afluencia de participantes, el Cabildo de Tenerife ha lanzado un llamamiento al civismo y al cumplimiento de las normas para evitar daños al entorno protegido.

En este sentido, el área de Medio Natural reitera en que los romeros de El Socorro transiten exclusivamente por los senderos que están autorizados, respetar la señalización colocada en los distintos tramos y veredas y las indicaciones del personal de seguridad distribuidos en el enclave, así como gestionar adecuadamente los residuos que se vayan generando.