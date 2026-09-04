Protesta simultánea en toda España: el Servicio de Ayuda a Domicilio se concentrará el 19 de septiembre en Tenerife

Las y los profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife saldrán a la calle el próximo sábado, 19 de septiembre de 2026, para visibilizar la situación de precariedad que arrastra el sector. La concentración tendrá lugar a las 11:00 horas en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, integrándose en una jornada de protesta coordinada a nivel estatal junto a capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

El colectivo ha presentado un manifiesto con 23 reivindicaciones urgentes dirigidas tanto a las administraciones públicas como a las empresas concesionarias, con el objetivo de transformar el modelo actual de cuidados a personas mayores y en situación de dependencia.

Exigencias del Servicio de Ayuda a Domicilio / E. D.

Las claves de la tabla reivindicativa

Principales demandas de las trabajadoras del SAD

Modelo 100% público: Exigen la gestión directa, universal y gratuita del servicio, garantizando la subrogación del personal con blindaje de derechos y el fin de los pliegos de contratación privados basada en la reducción de costes.

Exigen la gestión directa, universal y gratuita del servicio, garantizando la subrogación del personal con blindaje de derechos y el fin de los pliegos de contratación privados basada en la reducción de costes. Condiciones laborales y salariales: Reclaman contratos a jornada completa para erradicar la parcialidad involuntaria, eliminación de la bolsa de horas, equiparación salarial estatal y que los tiempos de desplazamiento entre domicilios se computen como jornada laboral efectiva.

Reclaman contratos a jornada completa para erradicar la parcialidad involuntaria, eliminación de la bolsa de horas, equiparación salarial estatal y que los tiempos de desplazamiento entre domicilios se computen como jornada laboral efectiva. Salud laboral y descansos: Solicitan el reconocimiento de las enfermedades profesionales específicas del sector, la jubilación anticipada a los 60 años , el cobro del 100% de la base reguladora en las bajas médicas y el derecho a la desconexión digital.

Solicitan el reconocimiento de las enfermedades profesionales específicas del sector, la , el cobro del 100% de la base reguladora en las bajas médicas y el derecho a la desconexión digital. Recursos y seguridad: Piden la aplicación de pluses por penosidad y peligrosidad, la provisión de medios a cargo de las empresas (incluyendo plus de transporte y desgaste de vehículo propio) y la presencia de dos trabajadoras para movilizaciones complejas de usuarios.

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Desde el colectivo hacen un llamamiento a la ciudadanía canaria, usuarios y familiares a sumarse a la cita en la capital tinerfeña para defender a quienes sostienen los cuidados esenciales en el Archipiélago.