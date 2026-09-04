Protesta simultánea en toda España: el Servicio de Ayuda a Domicilio se concentrará el 19 de septiembre en Tenerife
Las profesionales del SAD en la Isla se unen a la jornada estatal impulsada en grandes ciudades para exigir la gestión directa y el fin de las licitaciones privadas
Las y los profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife saldrán a la calle el próximo sábado, 19 de septiembre de 2026, para visibilizar la situación de precariedad que arrastra el sector. La concentración tendrá lugar a las 11:00 horas en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, integrándose en una jornada de protesta coordinada a nivel estatal junto a capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.
El colectivo ha presentado un manifiesto con 23 reivindicaciones urgentes dirigidas tanto a las administraciones públicas como a las empresas concesionarias, con el objetivo de transformar el modelo actual de cuidados a personas mayores y en situación de dependencia.
Las claves de la tabla reivindicativa
Principales demandas de las trabajadoras del SAD
- Modelo 100% público: Exigen la gestión directa, universal y gratuita del servicio, garantizando la subrogación del personal con blindaje de derechos y el fin de los pliegos de contratación privados basada en la reducción de costes.
- Condiciones laborales y salariales: Reclaman contratos a jornada completa para erradicar la parcialidad involuntaria, eliminación de la bolsa de horas, equiparación salarial estatal y que los tiempos de desplazamiento entre domicilios se computen como jornada laboral efectiva.
- Salud laboral y descansos: Solicitan el reconocimiento de las enfermedades profesionales específicas del sector, la jubilación anticipada a los 60 años, el cobro del 100% de la base reguladora en las bajas médicas y el derecho a la desconexión digital.
- Recursos y seguridad: Piden la aplicación de pluses por penosidad y peligrosidad, la provisión de medios a cargo de las empresas (incluyendo plus de transporte y desgaste de vehículo propio) y la presencia de dos trabajadoras para movilizaciones complejas de usuarios.
Desde el colectivo hacen un llamamiento a la ciudadanía canaria, usuarios y familiares a sumarse a la cita en la capital tinerfeña para defender a quienes sostienen los cuidados esenciales en el Archipiélago.
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
- Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas
- Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años