Pinolere se llena de madera: casi 200 artesanos dan forma a la nueva edición de la Feria de Artesanía

Pinolere es madera este año, literalmente. Y no lo es solo porque el nombre que tiene este barrio rural de La Orotava hace referencia a los ‘pinos’, esos árboles altos y puntiagudos tan característicos de la isla, utilizados tradicionalmente por los carpinteros y visibles por su abundancia en los montes de todo el Valle. Lo es, porque durante un fin de semana, las vetas, las virutas, las gubias y los tornos de casi 200 artesanos convertirán el Parque Etnográfico en un bosque de oficios con la madera como protagonista de la 41ª Feria de Artesanía.

Desde primeras horas de la mañana, artesanos y visitantes, curiosos y feriantes se suben a las guaguas gratuitas que parten de la avenida Sor Soledad Cobián para ascender desde el centro de La Orotava por los distintos barrios hasta alcanzar las medianías altas del municipio. Allí les esperan 164 puntos de exposición y venta, 40 dedicados a la gastronomía, en una feria que reúne madera, cerámica, cestería, tejidos, joyería y otros oficios tradicionales, como alfareros, pedreros, torneros o cuchilleros, entre muchos otros

Visitantes y curiosos

Entre los que por allí pasean están Domingo Álvarez, carpintero del Valle, y su compañero de oficio, Julián Trujillo, vecino de Villa Arriba. Ambos vuelven a Pinolere 25 años después para enseñar sus “más oscuros secretos”: desde sillones y sillas hasta juegos de mesa y tablas de queso, pero todas en madera de caoba. A mí me gusta echarle un ojo… o los dos”, ríe Álvarez. “La gente ya no sabe de qué están hechas las cosas ni todo el trabajo que hay detrás; hasta las obras más pequeñas tienen su historia”, explica, por su parte, Trujillo.

Inauguración de la Feria Pinolere / Arturo Jiménez

Entre los visitantes también están María González, Laura Pérez y Carmen Rodríguez, tres amigas de Candelaria que han subido juntas hasta Pinolere. “Nos gusta venir a ver cosas diferentes”, cuenta María. “Y siempre acabamos picando con alguna compra”, añade Laura con un par de bolsas entre las manos. Carmen, en cambio, tiene otro objetivo. Ella ha venido, “sobre todo, para comer algo rico y canario”.

Artesanos y artesanas

Entre los puestos, Manuel Alemán, artesano de El Sauzal, tiene el suyo repleto de juguetes de madera. Trenes, figuras y otros pequeños objetos ocupan la mesa, muchos construidos a partir de trozos de madera que estaban destinados a terminar en la basura y que Alemán recupera. “Siempre he tenido mi trabajo, pero crear cosas como estas es lo que me ha ayudado a despejar la mente”, cuenta.

Los juguetes de Manuel Alemán / Arturo Jiménez

A pocos metros, Tony Donate, artesano de Granadilla, muestra pequeñas escenas de Canarias hechas con madera y barro. Juegos tradicionales, casas antiguas y otras estampas de las islas forman parte de una colección a la que lleva dando forma desde hace años y que le ha traído a Pinolere durante las dos últimas décadas. “Es bonito ver cómo la gente recibe nuestro trabajo, porque lo hacemos con todo el cariño y amor del mundo”, relata mientras enseña sus pirograbados.

Trabajando el trompo más grande de Canarias / Arturo Jiménez

No muy lejos del lugar, Anthony Estévez, de la empresa realejera Litorsa, y sus compañeros trabajan en montar el que aspiran a convertir en el trompo de madera más grande de Canarias. Está hecho de ciprés y pesa ya unos 80 kilos, aunque calculan que alcanzará alrededor de los 60 cuando terminen de darle forma. “Buscaremos a alguien que lo tire, con la cañita y todo”, bromea Estévez. Y por si queda alguna duda sobre el récord, añade entre risas: “El trompo del centro comercial no cuenta”. En el puesto también muestran maderas de distintos lugares del mundo, desde iroko hasta wengué de Centroáfrica.

Días de feria

La jornada continúa con la inauguración oficial de la feria y la entrega de los ‘Cho Feriantes de Honor 2026’, los reconocimientos que cada año concede la Asociación Cultural Pinolere. En esta edición se distingue a Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias; al Liceo de Taoro y a Transportes Paluper. También se entrega el XXIII Premio Artesanía y Patrimonio ‘Villa de La Orotava’, que este año recae en la Asociación-Celebración San José y su Banda de Música de Carpinteros y Familiares, una formación nacida en el municipio en 1988 e integrada inicialmente por carpinteros músicos.

Manuel Domínguez en la entrega de premios / Arturo Jiménez

Más allá de los puestos, la madera marca también el recorrido por el Parque Etnográfico a través de cuatro exposiciones. ‘La madera en el patrimonio de Canarias’ repasa el valor cultural de este material y otra muestra se centra en el mueble artesanal canario, mientras que ‘La forma de lo invisible’, de Isabel González Hernández, y la exposición fotográfica sobre las tradiciones y fiestas de Icod de los Vinos, con imágenes de Isidro Felipe Acosta y Juan Agustín Pérez Pérez, 'Tingo', completan la propuesta. También hay un espacio para ver el oficio en directo con el maestro tornero José Luis Santos, que realiza talleres para elaborar tablas de queso y carne durante las tres jornadas que durará la feria.

Y la madera no se queda solo en este viernes. Tanto sábado como domingo, la feria mantiene su programación con presentaciones de libros, homenajes a artesanos, música y mucho folclore, además de distintas actividades para seguir poniendo en valor los oficios tradicionales. “Mientras sigan viniendo artesanos y gente a mirar, Pinolere seguirá teniendo sentido”, concluye Martín Gutiérrez, otro curioso, mientras continúa recorriendo los puestos. Así, entre ebanistas y carpinteros, Pinolere cierra su primera jornada con el trabajo de quienes mantienen vivos estos oficios y el público que cada año se acerca, aunque sea un ratito, a descubrir todos estos antiguos saberes.