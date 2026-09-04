La obra clave para acabar con los vertidos en Playa Jardín, pendiente de la mejoría del mar en la costa de Puerto de la Cruz

Dos de las tres calas de Playa Jardín, la principal zona de baño del municipio de Puerto de la Cruz, vuelven a reabrirse un día después de que se cerraran por vertidos de aguas fecales. Es la segunda vez durante este verano que se prohíben de forma provisional los chapuzones por episodios de contaminación tras el ocurrido los pasados días 12 y 13 de agosto.

Las analíticas de Salud Pública, la dirección general del Gobierno canario que controla la calidad de las aguas de las costas, han vuelto a dar este viernes 4 de septiembre niveles aptos para el baño en las calas de Punta Brava y El Charcón después de que este miércoles 2 de septiembre sobrepasaran el límite fijado por la normativa en Escherichia coli, bacteria común en los vertidos fecales de áreas urbanas, en concreto 800 unidades por cada 100 mililitros, cuando el tope está fijado en 500. Esto motivó que al día siguiente, el alcalde firmara el decreto de cierre, medida que apenas ha durado 24 horas.

Los graves problemas históricos en el saneamiento y la depuración de las aguas urbanas de esta parte del litoral portuense, principalmente en el barrio de Punta Brava, amenazan con eternizarse si no se llevan a cabo las obras clave para al menos reducir la incidencia, advierte la plataforma de vecinos y comerciantes Stop Vertidos al Mar.

Todo pasa por la construcción de una nueva depuradora comarcal en el mismo punto en el que se encuentra la actual de Punta Brava -que recoge las aguas negras del propio Puerto de la Cruz, además de Los Realejos, La Orotava y parte de Santa Úrsula-, la reparación del emisario de esta misma planta y la ampliación de la red de saneamiento para que todas las casas del barrio -alrededor de 450- se conecten al alcantarillado.

La actuación prioritaria, la reparación de 240 metros de un emisario que ha sufrido diversas roturas a lo largo del tiempo, está a la espera de que mejoren las condiciones del mar y de la obtención de una serie de autorizaciones. Los trabajos, adjudicados a Ferrovial en junio de 2025 por 2,7 millones de euros, se van a retrasar durante meses, ha aclarado el alcalde portuense, Leopoldo Afonso.

En una entrevista reciente a la emisora Gente Radio, Afonso avisa de la tardanza por el lío burocrático de una obra compleja y las malas condiciones del mar desde el pasado otoño, con constantes temporales. Los trabajos consistirán en sustituir la fibra de vidrio dañada por un material más resistente -polietileno de alta densidad- que permita poner fin a las constantes fugas de agua residual sin el tratamiento adecuado.

El alcalde portuense admite en esas declaraciones que los problemas de Playa Jardín "dañan evidentemente la imagen" de la ciudad turística y precisa que es un problema que viene de muy atrás y ante el cual el gobierno tripartito de Puerto de la Cruz (PP, CC, ACP) está tratando de buscar soluciones desde que tomó el mando del municipio en agosto de 2024.

El gobierno municipal ha llevado a cabo ya actuaciones con los ciclos intensivos de limpieza de las redes de saneamiento y pluviales, las intervenciones en colectores, arquetas e imbornales, la instalación de sistemas de alimentación eléctrica y control preventivo, la desconexión de caudales que sobrecargaban las estaciones de bombeo, la puesta en funcionamiento del tratamiento terciario y de los pozos filtrantes, y la tramitación de la nueva concesión del ciclo integral del agua.

El PSOE insular, mientras, reprocha al Cabildo de Tenerife no haber ejecutado las actuaciones pendientes. Tamara Raya, secretaria general de los socialistas tinerfeños, aseguró este viernes, durante la presentación a las primarias de su candidatura a la presidencia del Cabildo, que le corresponde al actual gobierno insular de CC y PP "solucionar los vertidos que han obligado a cerrar la zona al baño".

En concreto, Raya citó la reposición de los 240 metros del emisario y la ampliación de la depuradora, y criticó que "después de anunciarse soluciones rápidas, no se haya hecho absolutamente nada".

También acusó al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de haberse "echado la pelota de un lado a otro" y de haber responsabilizado a Salud Pública de los dos cierres de este verano de Playa Jardín, departamento regional que, según ha recordado, "ha tenido que responder públicamente en varias ocasiones".

"Las obras de depuradoras y emisarios no son bonitas, son feas y no dan votos, pero son absolutamente necesarias", remarcó Tamara Raya, quien defendió que la protección del mar "debe formar parte de las prioridades de cualquier gobierno insular".