EL DÍA sortea 5 entradas dobles exclusivas para suscriptores Noctámbula Festival

Noctámbula Tenerife regresa con fuerza al calendario de fiestas en Santa Cruz de Tenerife con una propuesta que convertirá el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en epicentro de la música y el espectáculo el próximo sábado 12 de septiembre de 2026.

Sorteo exclusivo para suscriptores de EL DÍA

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para que sus suscriptores puedan disfrutar de esta gran cita musical acompañados. Se trata de una acción exclusiva pensada para premiar la fidelidad de quienes forman parte de la comunidad del periódico y quieren vivir en directo uno de los eventos más atractivos del mes en Tenerife.

Un cartel con grandes nombres

El cartel de Noctámbula Tenerife estará encabezado por Tomorrowland Symphony of Unity, junto a artistas como MEDUZA e Indira Paganotto, además de otros nombres como DJ Jonay, Tayde León, Dani Chueca y Claudia Rutten. La cita cuenta también con la vinculación de LOS40 Classic, marca del universo Los 40 Principales, como media partner del evento.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para optar a una de las 5 entradas dobles que sortea EL DÍA para el Noctámbula Festival, las personas interesadas deberán realizar los siguientes pasos:

✅ Ser SUSCRIPTOR de EL DÍA: Accede al formulario e inicia sesión.

✅ Si aún no tienes una suscripción activa en EL DÍA: ¡Aprovecha nuestras ofertas de veran y suscríbete ahora mismo!

✅ Rellenar el formulario de participación a seguir.

✅ ¡Cruzar los dedos y esperar a que una de las 2 entradas sean tuyas!

Cada una de las dos personas ganadoras recibirá una entrada doble, válida para asistir con un acompañante al evento, el día 12 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el viernes 11 de septiembre de 2026, una vez finalizado el plazo de participación.

Una vez realizada la selección, los ganadores serán contactados por la organización utilizando los datos facilitados durante el proceso de participación.

Por este motivo, quienes participen deberán permanecer atentos a las vías de contacto indicadas en el formulario.

Es importante que los participantes comprueben que la dirección de correo electrónico y el número de teléfono introducidos son correctos y que permanezcan atentos a las comunicaciones recibidas tras la celebración del sorteo. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

Participa y vive Noctámbula con EL DÍA

Si eres suscriptor de EL DÍA, esta es tu oportunidad para asistir a Noctámbula Tenerife y disfrutar en directo de una de las grandes noches de la música en la Isla. Participa en el sorteo de entradas a través del formulario y no te quedes fuera de una de las citas más esperadas del mes.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en Noctámbula! 🥳✨