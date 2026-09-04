Multa de 200 euros por no respetar la señal R-100: la Guardia Civil vigila a todos los conductores tinerfeños por conocer el distintivo

Las señales de tráfico muestras a los conductores obligaciones, advertencias o peligros que pueden encontrarse durante sus desplazamientos. No respetarlas puede acarrear sanciones económicas para los conductores que no respeten los distintivos repartidos por las carreteras.

Hay distintivo que puede crear confusión pro su símbolo del interior o por no llevar ninguno como es el caso de la R-100.

Qué significa la señal R-100

Se trata de una circular que se identifica por ser un círculo blanco con borde rojo, sin ningún dibujo en su interior. El Reglamento General de Circulación recoge que se trata de una "prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos". Es decir, la prohibición afecta a coches, motocicletas, bicicletas, patinetes eléctricos y cualquier otro vehículo.

Sin embargo, los peatones quedan exentos, ya que la señal R-100 solo afecta a la circulación de vehículos.

La finalidad de la R-100 es restringir completamente el acceso de vehículos a determinados espacios donde se busca limitar el tráfico. Suele utilizarse en zonas peatonales, áreas donde exista una restricción total de circulación o lugares en los que sea necesario proteger la seguridad de peatones y otros usuarios.

Señal R-100 / DGT

Cuidado con confundir su significado

A diferencia con otros distintivos, la R-100 es la señal más confusa porque no muestra prohibición a un vehículo en concreto, sino que afecta a todos. Sin embargo, la R-102 prohíbe la entrada de vehículos a motor y la R-104 a motocicletas y vehículos de tres ruedas relacionados con las motocicletas.

Mientras que las R-118 "prohíbe el acceso a vehículos de movilidad personal". Unos distintos que se adaptan a las nuevas medidas de movilidad.

La multa por saltarse la señalización

Los conductores que no respeten una señal de prohibición pueden enfrentarse a una multa de 200 euros, ya que la infracción forma parte del incumplimiento de las señales de circulación y se considera una infracción grave de la normativa.

Conocer la señalización es clave para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones económicas. Además, ayuda a mejorar la fluidez de la circulación por las zonas en las que están instaladas.