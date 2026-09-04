Icod de los Vinos, el municipio que refleja el espíritu del verano

Icod de los Vinos ha sido elegido 'El Pueblo del Verano' de Dorada 2026 tras ganar la votación popular para seleccionar el municipio que mejor representa la esencia del verano en Canarias.

La iniciativa, que celebra ahora su segunda edición, vuelve a situar en el centro de la historia a los municipios canarios y a la forma en que viven y comparten el verano. Después de que Garachico fuera reconocido el año pasado como 'El Pueblo del Verano' de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos toma ahora el relevo como el municipio que mejor captura el espíritu del verano.

A lo largo de las diferentes fases de la competición, residentes y seguidores pudieron elegir sus pueblos favoritos, convirtiendo las redes sociales en un espacio para celebrar la identidad local, compartir recuerdos y decidir colectivamente qué pueblo merecía el título.

El consejero delegado de CCC, Roberto Martínez, destacó que "el verano en Canarias está profundamente ligado a nuestros municipios: sus plazas, sus fiestas, sus encuentros y todos esos momentos que, año tras año, pasan a formar parte de nuestros recuerdos compartidos. Con esta iniciativa, queremos poner precisamente el foco en ellos y dar protagonismo a las localidades que hacen especial cada verano".

Ermita de las Angustias. / E. D.

También añadió que "la respuesta recibida demuestra el fuerte vínculo que las personas mantienen con sus municipios. La oportunidad de votar y apoyar a cada localidad animó a muchos a asumir un papel activo en la elección del 'Pueblo del Verano' y en la celebración de aquello que hace único a cada lugar".

Una competición entre 16 localidades

La competición comenzó con 16 municipios de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro: La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Güímar, Los Realejos, Candelaria, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera, El Médano, El Sauzal, Frontera, Adeje, Icod de los Vinos, Valverde, La Matanza de Acentejo y Puerto de la Cruz.

La primera fase se desarrolló a través de las Stories de Instagram de Dorada, donde los usuarios seleccionaron a sus favoritos en enfrentamientos directos. Los ocho municipios que obtuvieron el mayor número de votos pasaron a la siguiente ronda, que se trasladó a las publicaciones de Instagram y Facebook de Dorada.

Esta fase inicial registró 12.981 votos, reflejo del alto nivel de participación y del interés generado en torno a los municipios participantes.

La Orotava, Icod de los Vinos, Frontera y Puerto de la Cruz llegaron a la ronda final, en la que los usuarios volvieron a votar para decidir qué localidad merecía el reconocimiento. Finalmente, Icod de los Vinos se impuso a los otros finalistas y se convirtió en el 'Pueblo del Verano' de Dorada 2026.

Icod de los Vinos se alza con el título de verano

Tras completar todas las fases de la competición, Icod de los Vinos se proclamó pueblo ganador gracias al apoyo recibido en la votación popular, con el 37% de los votos.

Para Icod de los Vinos, este reconocimiento supone poner en valor un municipio cuyas plazas, fiestas, encuentros y tradiciones estivales encarnan el espíritu de la temporada. La iniciativa ha vuelto a brindar a residentes y seguidores la oportunidad de mostrar públicamente su apoyo a su municipio.

Cartel de la celebración. / E. D.

Para celebrar su victoria, Dorada y el ayuntamiento del municipio, celebrarán una fiesta de cierre de verano el 12 de septiembre en Icod de los Vinos. El evento, abierto al público, contará con música en directo, sesiones de DJ y un ambiente festivo para celebrar el título junto a residentes y visitantes.

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es uno de los principales productores de cerveza de España y un motor clave del desarrollo económico y social de Canarias. Firme defensora de los productos de elaboración local por su efecto multiplicador sobre la economía regional, la compañía contribuye directa e indirectamente a la creación de cerca de 14.000 puestos de trabajo; participa en varias empresas industriales canarias; y prioriza el abastecimiento local para desarrollar su actividad.

Cervecera de Canarias produce sus propias marcas de cerveza —Especial, Dorada y Tropical— y elabora bajo licencia Stella Artois y Corona. Asimismo, distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Becks, Leffe y Franziskaner, así como marcas de Diageo, entre ellas Guinness. Además, ofrece otras bebidas, como los energéticos Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby's.