Hyrox llega a Tenerife: 10.000 atletas se ponen a prueba este fin de semana en el Recinto Ferial

Tenerife se convierte este fin de semana en uno de los grandes focos internacionales del fitness. El Recinto Ferial de Santa Cruz acoge desde este viernes y hasta el domingo, 6 de septiembre, la primera edición de HYROX en Canarias, una competición que reunirá a unos 10.000 atletas de más de 100 nacionalidades, entre ellos más de 3.000 deportistas canarios.

La llegada de esta prueba supone el debut de Canarias en el calendario de una disciplina que nació en Alemania en 2017 y que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial hasta convertirse en uno de los grandes fenómenos del fitness competitivo. Tenerife se incorpora así a un circuito internacional que esta temporada contará con más de 150 carreras en diferentes ciudades del mundo.

Durante tres jornadas, la Gran Nave del Recinto Ferial se transformará en un gran escenario deportivo en el que los participantes deberán completar un exigente recorrido que combina ocho kilómetros de carrera a pie con ocho ejercicios funcionales. La competición está diseñada para reunir a deportistas de diferentes edades y niveles, con categorías individuales, por parejas, Pro y relevos.

El programa comienza este viernes a las 14:00 horas con las primeras series de HYROX Men. Durante la tarde se sucederán las categorías por parejas, las pruebas femeninas y las tandas mixtas, con actividad hasta las 20:30 horas.

El sábado será la jornada con una programación más extensa. Las primeras salidas comenzarán a las 8:00 horas y durante el día competirán las distintas categorías masculinas y femeninas, incluidas las divisiones Pro. La jornada concluirá con el podio de la categoría Pro, previsto para las 21:30 horas.

El domingo se disputarán desde las 8:00 horas las pruebas de parejas y las categorías femeninas y masculinas. El cierre llegará por la tarde con las series de relevos, a partir de las 17:50 horas, mientras que la entrega de premios global está prevista para las 20:00 horas.

Un escaparate internacional para Tenerife

Más allá de la competición, la celebración de HYROX supone un nuevo impulso para la estrategia de Tenerife como destino de turismo deportivo. La presencia de miles de atletas, acompañantes, entrenadores y aficionados durante todo el fin de semana permitirá proyectar la imagen de la isla entre una comunidad internacional vinculada al deporte, el bienestar y los hábitos de vida saludable.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha destacado que la prueba representa un hito para el posicionamiento de Tenerife como destino internacional de turismo deportivo, mientras que la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha señalado la oportunidad que supone conectar la isla con una comunidad internacional en expansión.

La organización también ha puesto en valor el respaldo de las instituciones canarias y locales para hacer posible el desembarco de HYROX en las islas. La prueba supone, además, la primera incorporación de Canarias al calendario nacional de la competición, después de su presencia en ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga.

La atleta española Manuela García, integrante actualmente del Elite 15, ha destacado las condiciones de Tenerife para la práctica deportiva y ha puesto en valor factores como el clima, las horas de sol y la variedad de entornos disponibles para entrenar.

Una competición que exige resistencia y fuerza

HYROX mantiene el mismo formato de competición independientemente de la ciudad en la que se celebre. Los atletas alternan un kilómetro de carrera con cada una de las ocho estaciones de ejercicios funcionales hasta completar los ocho kilómetros y las ocho pruebas.

El formato permite que deportistas de distintos niveles puedan enfrentarse al mismo recorrido y comparar sus resultados, uno de los elementos que ha contribuido a la expansión internacional de la disciplina.

Los participantes deberán, además, cumplir una serie de normas específicas durante la carrera. Entre ellas se encuentra el correcto recuento de las vueltas de carrera y el acceso a la zona de ejercicios, denominada Roxzone, únicamente después de completar correctamente el recorrido indicado.

La organización ha establecido también un protocolo para la acreditación de los atletas. El check-in abre 90 minutos antes de la primera salida de cada división y los participantes deben presentar su DNI o pasaporte original junto al código QR de su inscripción.

La inscripción incluye el cronometraje individual con los tiempos desglosados de cada estación, avituallamiento, el cómputo de puntos para los grupos de edad y el parche oficial de Finisher. Los participantes también podrán acceder a fotografías profesionales de la competición mediante un sistema de reconocimiento facial.

Con la llegada de HYROX, Tenerife afronta así un fin de semana en el que deporte, competición y turismo se dan la mano en una prueba que aspira a convertir durante tres días a la capital tinerfeña en uno de los grandes puntos de encuentro internacionales del fitness.