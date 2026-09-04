El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular
El establecimiento destaca por ofrece una carta breve, pero con recetas tradicionales
Tenerife todavía conserva establecimientos que mantienen la esencia y las recetas de siempre. Uno de ellos es Casa Teodoro, situado en Icod de los Vinos, un establecimiento familiar que cuenta con casi 40 años de historia y donde las recetas de la cocina tradicional siguen siendo el principal atractivo para sus clientes.
Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Es un lugar familiar, para ir sin prisas y disfrutar de los pocos platos y del sitio", explican.
Una carta corta con platos tradicionales
Uno de los aspectos que más llama la atención de Casa Teodoro es su propuesta gastronómica, centrada en una breve selección de platos tradicionales. Entre sus especialidades destacan las garbanzas, uno de los platos que más recomendó la pareja `foodie´ durante su visita.
Tras probarla, destacan la textura del caldo. "Es como si te estuvieras comiendo un potaje", comentan. También disfrutaron de otras propuestas como la carne de cabra y media ración de revuelto.
Una tortilla con sabor auténtico
Uno de los platos que más llamó la atención durante la visita fue su tortilla, una elaboración enorme que, según explicaron se prepara con unos 10 o 12 huevos. "Tengo que decir que de sabor está buenísima", asegura.
La acompañaron con pan, convertido cada bocado en un auténtico disfrute para el paladar.
Horario y ubicación
Casa Teodoro se encuentra en Camino Llanito Perera, 18, en Icod de los Vinos, y mantiene una propuesta muy ligada a la tradición gastronómica canaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.
Abre viernes y sábado de 13:30 a 16:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos y cenas, mientras que los domingos reduce su horario de 13:30 a 17:00 horas. El resto de la semana el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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