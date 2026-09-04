Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAlerta por riesgo de incendios forestalesDetenidas dos mujeres reclamadas por la justiciaConsecuencias del incendio en AñazaPlaya JardínNueva línea de TitsaPinolere
instagramlinkedin

Los Silos

El CEIP Erjos de Canarias conservará sus dos aulas tras la demanda de la comunidad educativa

La comunidad educativa del CEIP Erjos celebra la decisión de la Consejería de Educación de mantener dos unidades, evitando la concentración de 14 alumnos en una sola clase

Colegio de Erjos, en Los Silos

Colegio de Erjos, en Los Silos / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Los Silos

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantendrá dos unidades docentes en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Erjos, una decisión que permite normalizar la organización del centro de cara al inicio del curso y responde a la demanda trasladada por su comunidad educativa. La medida evita que los 14 alumnos matriculados, con edades comprendidas entre los tres y los 11 años, tengan que compartir una única aula.

El planteamiento de reducir a una sola unidad había generado preocupación entre las familias. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) advertía de la dificultad de atender en un mismo espacio a escolares de Infantil y Primaria con niveles, ritmos y necesidades muy diferentes, entre ellos alumnado que requiere apoyos educativos específicos. La continuidad de la segunda aula permitirá organizar mejor los grupos, reforzar la atención individualizada y preservar la calidad educativa en un centro de características singulares.

La decisión adquiere además una relevancia especial en Erjos, núcleo rural situado entre El Tanque y Los Silos, donde la escuela cumple una función que va más allá de la enseñanza. El colegio constituye un servicio público esencial para las familias y un elemento de arraigo para un entorno que afronta dificultades para atraer y fijar población.

Noticias relacionadas y más

Con el mantenimiento de las dos unidades, Educación ofrece estabilidad al centro poco antes del comienzo de las clases de Infantil y Primaria, previsto en Canarias para el 9 de septiembre. La respuesta permite afrontar el nuevo curso con una estructura docente acorde a la diversidad de edades y necesidades del alumnado y refuerza el papel de la escuela rural como garantía de igualdad de oportunidades, evitando que la baja matrícula se traduzca automáticamente en una merma de la atención educativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  3. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  4. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  5. El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
  6. Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
  7. Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas
  8. Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años

El CEIP Erjos de Canarias conservará sus dos aulas tras la demanda de la comunidad educativa

El CEIP Erjos de Canarias conservará sus dos aulas tras la demanda de la comunidad educativa

El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

Tenerife retoma los vuelos con Caracas: Plus Ultra reanuda la operativa el próximo 8 de septiembre

Tenerife retoma los vuelos con Caracas: Plus Ultra reanuda la operativa el próximo 8 de septiembre

Las altas temperaturas ponen en alerta a Tenerife y Gran Canaria por riesgo de incendios forestales

Las altas temperaturas ponen en alerta a Tenerife y Gran Canaria por riesgo de incendios forestales

Icod de los Vinos, el municipio que refleja el espíritu del verano

Icod de los Vinos, el municipio que refleja el espíritu del verano

Tamara Raya se presenta a las primarias del PSOE al Cabildo de Tenerife con "soluciones reales"

Tamara Raya se presenta a las primarias del PSOE al Cabildo de Tenerife con "soluciones reales"

La obra clave para acabar con los vertidos en Playa Jardín, pendiente de la mejoría del mar en la costa de Puerto de la Cruz

La obra clave para acabar con los vertidos en Playa Jardín, pendiente de la mejoría del mar en la costa de Puerto de la Cruz

Tenerife encara un sábado con temperaturas en alza y posibles tormentas

Tenerife encara un sábado con temperaturas en alza y posibles tormentas
Tracking Pixel Contents