Los Silos
El CEIP Erjos de Canarias conservará sus dos aulas tras la demanda de la comunidad educativa
La comunidad educativa del CEIP Erjos celebra la decisión de la Consejería de Educación de mantener dos unidades, evitando la concentración de 14 alumnos en una sola clase
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantendrá dos unidades docentes en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Erjos, una decisión que permite normalizar la organización del centro de cara al inicio del curso y responde a la demanda trasladada por su comunidad educativa. La medida evita que los 14 alumnos matriculados, con edades comprendidas entre los tres y los 11 años, tengan que compartir una única aula.
El planteamiento de reducir a una sola unidad había generado preocupación entre las familias. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) advertía de la dificultad de atender en un mismo espacio a escolares de Infantil y Primaria con niveles, ritmos y necesidades muy diferentes, entre ellos alumnado que requiere apoyos educativos específicos. La continuidad de la segunda aula permitirá organizar mejor los grupos, reforzar la atención individualizada y preservar la calidad educativa en un centro de características singulares.
La decisión adquiere además una relevancia especial en Erjos, núcleo rural situado entre El Tanque y Los Silos, donde la escuela cumple una función que va más allá de la enseñanza. El colegio constituye un servicio público esencial para las familias y un elemento de arraigo para un entorno que afronta dificultades para atraer y fijar población.
Con el mantenimiento de las dos unidades, Educación ofrece estabilidad al centro poco antes del comienzo de las clases de Infantil y Primaria, previsto en Canarias para el 9 de septiembre. La respuesta permite afrontar el nuevo curso con una estructura docente acorde a la diversidad de edades y necesidades del alumnado y refuerza el papel de la escuela rural como garantía de igualdad de oportunidades, evitando que la baja matrícula se traduzca automáticamente en una merma de la atención educativa.
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