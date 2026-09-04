Canarias activa la prealerta por calor en Tenerife y Gran Canaria: hasta 37 grados el domingo

El Gobierno de Canarias activará este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, la situación de prealerta por temperaturas máximas en Tenerife y Gran Canaria ante la llegada de un episodio cálido de características tropicales.

La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta decisión a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En Tenerife, la prealerta afectará a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste, además de la vertiente sur del área metropolitana y las medianías y costas del valle de Güímar.

En estas zonas se espera que los termómetros alcancen de forma generalizada los 33 grados, aunque no se descarta que se superen los 34 grados en puntos concretos.

La situación podría complicarse durante la jornada del domingo. Según las previsiones manejadas por Emergencias, las medianías y costas del valle de Güímar podrían alcanzar los 37 grados.

Un episodio cálido de características tropicales

El Gobierno de Canarias describe el episodio como de características tropicales y advierte de que existe una elevada incertidumbre sobre su evolución debido a la presencia de humedad tropical.

Esta situación favorecerá la aparición de nubosidad media y no se descarta actividad convectiva, con posibilidad de descargas eléctricas aisladas.

Otro de los factores destacados será el comportamiento de las temperaturas durante la noche. Se prevén mínimas elevadas que apenas bajarán de los 26 grados, lo que puede dificultar el descanso y limitar la recuperación térmica del organismo.

Gran Canaria también queda en prealerta

La medida afectará igualmente a Gran Canaria, concretamente a la zona de cumbres y a las vertientes orientadas al este, sur y oeste.

En la isla se esperan temperaturas que alcanzarán o superarán los 34 grados en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y en las medianías y zonas bajas del sur y oeste. En algunos puntos concretos los termómetros podrían llegar hasta los 37 grados.

Al igual que en Tenerife, las temperaturas nocturnas permanecerán elevadas, con mínimas que apenas descenderán de los 26 grados.

La Dirección General de Emergencias mantendrá el seguimiento de la evolución del episodio y de las sucesivas actualizaciones de la predicción meteorológica para determinar si es necesario modificar la situación declarada.