Las altas temperaturas ponen en alerta a Tenerife y Gran Canaria por riesgo de incendios forestales

Las altas temperaturas previstas para este fin de semana en Canarias han obligado al Gobierno regional a activar la alerta por riesgo forestal en Tenerife y Gran Canaria, mientras que el resto de islas estarán en prealerta. Una medida que estará vigente desde las 10:00 horas de este sábado.

En concreto, para este sábado se prevé la llegada de un episodio cálido y tropical a las islas que dejará temperaturas de hasta 37 grados, aunque de forma puntual. Por ello, a la misma hora se activará también la prealerta por temperaturas máximas en las cumbres y medianías del suroeste de Tenerife y Gran Canaria.

De esta manera, parece que el calor no quiere abandonar el archipiélago y continuará dejándonos días veraniegos durante, al menos, el fin de semana.

Tiempo en Tenerife

En concreto, en Tenerife se esperan temperaturas máximas que superarán los 33 grados en las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste, así como la vertiente sur del área metropolitana y las medianías y costas del valle de Güímar, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas.

Aviso amarillo

Por ahora, la única isla en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es Gran Canaria, donde los termómetros aún marcarán cifras más altas. En este caso, la previsión indica que habrá máximas de 35 grados, aunque se podrán alcanzar los 37 de forma puntual. Y las mínimas no parecen que vayan a dar un respiro, ya que se situarán entre los 24 y 26 grados, pudiendo incluso llegar a los 30 durante la noche.

El viento, aliado del fuego

Hay que tener en cuenta que este episodio de calor vendrá acompañado de valores de humedad relativa por debajo del 30% en todos los sectores de cumbres y medianías de Gran Canaria. A ello se suma el viento alisio, con intervalos fuerte en vertientes sureste y nordeste, con probables rachas localmente muy fuertes. Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

También existe la posibilidad de actividad convectiva acompañada por descargas eléctricas con posible afección a zonas forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado.

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección ante el riesgo de incendios forestales:

Consejos preventivos

No tirar colillas encendidas ni cerillas, ni caminando ni por la ventana del coche.

encendidas ni cerillas, ni caminando ni por la ventana del coche. No lanzar cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque.

No dejar nunca basura ni desperdicios en el bosque . Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados.

. Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados. Eliminar las ramas que toquen la fachada de su casa.

Tener preparadas herramientas básicas contra incendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.

Si tiene animales en casa:

Revisar previamente que el animal está identificado y que las vacunaciones y desparasitaciones están al día para poder protegerlo y facilitar su alojamiento en instalaciones provisionales con otros animales y / o personas, así como su rápida recuperación en caso de pérdida.

Tener preparada una mochila de emergencia con trasportín plegable, documentación del animal (cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos), recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar (si es posible reflectante con placa con su nombre, persona de contacto y teléfono), correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si el animal necesita tratamiento.

con trasportín plegable, documentación del animal (cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos), recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar (si es posible reflectante con placa con su nombre, persona de contacto y teléfono), correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si el animal necesita tratamiento. Valorar previamente con qué familiar o amigo en otras áreas que pueda hacerse cargo del animal.

Asegurarse de que sus datos de contacto están correctamente actualizados en el Registro Canario de Identificación Animal, principalmente teléfonos fijo y móvil. Es muy importante a efectos de localizar el propietario del animal en caso de pérdida u otras incidencias que se puedan producir.

Un efectivo de la Brifor pasea por la zona calcinada en el incendio de El Tanque, en Tenerife, en julio de 2025 / Andrés Gutiérrez

Si nos sorprende el fuego

Mantener la calma y no propagar rumores infundidos.

y no propagar rumores infundidos. Llamar al 1-1-2 y seguir en todo caso las indicaciones de las autoridades.

Si hay que desalojar, bajar los interruptores de la luz y del gas, coja lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) y vaya donde le indiquen los servicios de seguridad.

y del gas, coja lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) y vaya donde le indiquen los servicios de seguridad. Si el fuego rodea la casa, refugiarse dentro, cierre puertas y ventanas y tape cualquier agujero.

Llenar de agua bañera y fregaderos, rociar de agua las puertas y las ventanas y colocar toallas mojadas bajo las puertas.

Apagar todos los suministros y protegerse con ropa de algodón. Si hay mucho humo, dejar las luces encendidas y respire a ras de tierra.

Dirigirse al punto de reunión establecido por las autoridades, donde se separarán personas de animales si fuera preciso.

Tratar de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo a los animales.

Salir con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.

Seguir las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.

recomendadas, evitando los atajos. En campo abierto, alejarse en dirección opuesta al viento y, si puede, entre en zona ya quemada.

Mojar un pañuelo y tápese la cara para evitar el humo. No refugiarse en pozos ni en cuevas. Cerca del mar, acercarse al agua y, si es necesario, entrar dentro.

Si está en el coche, hacer una pausa en un lugar protegido, cerrar las puertas y las ventanas y detener la ventilación del coche.

Enceder los faro s para que le puedan encontrar en medio del humo.

s para que le puedan encontrar en medio del humo. Si encuentra un animal silvestre herido por un incendio, envolverlo en una manta, una toalla o una pieza grande de vestir, meterlo en una caja (si cabe) o en el coche y dirigirse al centro de recuperación de fauna silvestre más cercano. En caso de no poder, llamar a los servicios de asistencia o póngase en contacto con el centro de recuperación de fauna silvestre más cercano.

Si tiene animales en casa: