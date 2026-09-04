Alerta en el sur de Tenerife: el Cabildo activa el Grado 1 de riesgo de incendio forestal
Las restricciones preventivas entran en vigor a las 10:00 horas del 5 de septiembre en el sector Sur y Suroeste ante la evolución del tiempo
El Cabildo de Tenerife activará a partir de las 10:00 horas de este sábado, 5 de septiembre de 2026, las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en el sector Sur de la isla. La decisión ha sido adoptada ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y permanecerá vigente hasta que se emita una nueva resolución oficial.
La consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha subrayado que la medida busca "reducir al máximo cualquier riesgo y evitar situaciones que puedan desencadenar un fuego", haciendo un llamamiento expreso a la ciudadanía para extremar la responsabilidad en las zonas más vulnerables del territorio insular.
Ámbito de aplicación y catálogo de restricciones
La declaración del Grado 1 se focaliza en 13 municipios del Sur y Suroeste: Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor de Chasna, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, sumando además la zona del municipio de El Rosario situada al sur de la carretera TF-24.
Prohibiciones activas en la zona de riesgo
- Fuego y restos vegetales: Queda totalmente prohibida la quema de residuos agrícolas o forestales, así como realizar fuego en exteriores.
- Actividades de riesgo: Prohibido fumar en espacios forestales, el uso de material pirotécnico y la utilización de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, calor o descargas eléctricas.
Actividades que continúan permitidas
- Uso recreativo y tránsito: Sigue permitido el acceso a miradores, áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos públicos, además de la circulación por senderos y pistas forestales a pie, en bicicleta o a caballo.
- Tráfico y aprovechamiento: Permitida la circulación de vehículos de motor por pistas forestales y carreteras insulares, los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética sin escopeta y el acceso de propietarios a sus fincas e infraestructuras.
Recomendaciones y consulta en tiempo real
Pese a que las restricciones normativas afectan al sector Sur, el Cabildo solicita extremar la precaución en toda la isla con grupos electrógenos, tabaco o material eléctrico. Asimismo, la Corporación insular recomienda a la población consultar la plataforma Tenerife ON (vía web o aplicación móvil) para comprobar en tiempo real el estado de los equipamientos, infraestructuras y espacios naturales sujetos a posibles incidencias o limitaciones.
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