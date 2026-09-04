La Aemet avisa de nubes, calor y viento fuerte en Tenerife este viernes

Tenerife comienza este viernes con una jornada en la que se combinarán los cielos nubosos, el calor y el viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La isla no se libra de las altas temperaturas, con una máxima de 31 grados prevista en Santa Cruz de Tenerife, mientras que no se descarta alguna lluvia débil en zonas del interior durante la tarde.

La predicción apunta a nubosidad alta en general y a intervalos de nubes bajas en el norte durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada podrían aparecer intervalos de evolución en zonas del interior, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles.

El calor seguirá presente en la isla. Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas de entre 23 y 31 grados, mientras que en zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana se podrán alcanzar los 30 grados.

Las mínimas experimentarán un ligero ascenso, que podrá ser moderado en las cumbres centrales y las medianías del norte.

Viento fuerte en Anaga

El viento soplará de componente norte o nordeste, moderado, aunque se esperan algunos intervalos fuertes en la vertiente sur del macizo de Anaga durante la tarde. Además, AEMET no descarta que se produzca alguna racha localmente muy fuerte.

La jornada estará acompañada asimismo de calima ligera en altura, que podrá afectar a la visibilidad y dar al cielo un aspecto más turbio.

Así estará el tiempo en el resto de Canarias

El tiempo será también nuboso en buena parte del archipiélago. En Lanzarote se esperan hasta 30 grados en Arrecife, mientras que Fuerteventura podrá alcanzar los 30-32 grados en el sureste. Ambas islas tendrán viento del norte con intervalos fuertes en algunos puntos durante la tarde.

En Gran Canaria, las temperaturas podrán llegar a los 30-32 grados en medianías del sur y cumbres, con posibilidad de alguna precipitación débil en zonas de interior. También se esperan intervalos de viento fuerte.

La Gomera tendrá una máxima de 29 grados en San Sebastián y no se descarta alcanzar los 30 en medianías del sur. En La Palma, Santa Cruz de La Palma llegará a 29 grados, con temperaturas algo más elevadas en zonas de interior.

Por su parte, El Hierro tendrá temperaturas más suaves, con una máxima prevista de 21 grados en Valverde. También se esperan intervalos de nubes altas y viento del nordeste moderado, con algunas rachas fuertes durante la tarde.

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En el mar, el viento del norte o nordeste tendrá fuerza 3 a 5 y dejará marejadilla a marejada, con mar de fondo del nordeste de entre 1 y 2 metros.