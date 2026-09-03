Vuelve el calor a Tenerife: la Aemet advierte de hasta 30 grados y calima ligera

Tenerife afronta este jueves una jornada de temperaturas elevadas, con máximas que podrán alcanzar los 30 grados en zonas bajas del sur y del área metropolitana, en un día en el que también se espera la presencia de calima ligera en altura.

La predicción apunta a cielos poco nubosos o despejados, aunque se podrán registrar algunos intervalos de nubes bajas en el norte de la Isla. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en las cumbres y en la vertiente norte.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan entre 23 y 30 grados. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado, mientras que en las cumbres centrales será del suroeste y tendrá intensidad moderada.

El sur de Tenerife, entre las zonas más cálidas

El calor será especialmente notable en las zonas bajas del sur de Tenerife, donde los termómetros podrán alcanzar los 30 grados. También se prevén valores similares en la vertiente sur del área metropolitana.

La situación será algo diferente en el norte, donde los intervalos de nubes bajas tendrán mayor presencia, aunque las temperaturas máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso.

La calima ligera en altura será otro de los elementos destacados de la jornada y contribuirá a mantener una atmósfera más cálida y seca en diferentes puntos del Archipiélago.

Hasta 32 grados en Canarias

El ascenso térmico se notará también en otras islas. Lanzarote tendrá una máxima de 31 grados en Arrecife y no se descarta llegar a 30 en el sureste.

En Fuerteventura, las temperaturas podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en el sureste, mientras que Puerto del Rosario llegará a los 28.

En Gran Canaria, las medianías del sur y las cumbres podrán alcanzar también los 30-32 grados. Las Palmas de Gran Canaria tendrá una máxima de 28.

La Gomera alcanzará los 29 grados en San Sebastián y podrá llegar a 30 en zonas bajas del sur. En La Palma, Santa Cruz de La Palma tendrá una máxima de 29 grados.

En El Hierro, en cambio, las temperaturas serán más frescas, con 21 grados de máxima previstos en Valverde.

Viento y mar

El viento será del norte a nordeste, flojo a moderado, aunque podrá alcanzar intervalos de fuerte en algunos puntos de las costas de varias islas.

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La situación marítima será más complicada, con fuerza 5 a 6 y posibles repuntes de fuerza 7, además de marejada a fuerte marejada y áreas de mar gruesa. Se espera asimismo mar de fondo del norte al nordeste, con olas de entre uno y dos metros.