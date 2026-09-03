Los cambios horarios en la Universidad de La Laguna retira 550 vehículos al día de la TF-5 en las horas punta

La Universidad de La Laguna ha conseguido retirar de la TF-5 unos 550 vehículos diarios durante las horas punta gracias al escalonamiento de los horarios de entrada a los campus, según las estimaciones de la institución académica y el Cabildo de Tenerife. La medida, implantada durante el curso pasado en 13 facultades y con unos 2.700 estudiantes afectados, sin contar al resto de equipo educativo involucrado, es una de las principales actuaciones de una estrategia que “ha mejorado la movilidad de la isla", aseguraron la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, y el rector de la ULL, Francisco García.

La comunidad universitaria reúne a unas 25.000 personas, cuyos desplazamientos coinciden a diario con algunos de los momentos de mayor intensidad del tráfico en Tenerife, con hasta 10.000 vehículos vinculados a los accesos a los campus. El diagnóstico realizado en 2023 reveló que el 45 % de los estudiantes utilizaba preferentemente el coche privado sin acompañante, mientras que los principales picos de entrada y salida se concentraban entre las 8:00 y las 8:30 y entre las 14:00 y las 14:30 horas. Los viajes entre los domicilios y los centros universitarios generaban, además, más de tres millones de kilogramos de CO₂ al año, con el coche como responsable de alrededor del 70 % de las emisiones. Unos datos que se restablecieron dos años después, en 2025, cuando la Universidad situaba en el 71 % la proporción de estudiantes que acudía a sus centros en guagua u otros medios de transporte público.

A esta estrategia se suman las lanzaderas universitarias, que funcionan mediante cuatro líneas con conexiones desde el norte y el sur de Tenerife y reducen la necesidad de realizar transbordos. Las primeras conectaron Icod de los Vinos y Los Realejos con el Campus de Guajara y, en septiembre de 2024, se incorporaron otras dos desde La Orotava y Costa Adeje. Entre enero y junio de 2025, las cuatro líneas transportaron 25.000 pasajeros. Para el Cabildo y la ULL, "modificar la hora de entrada a una titulación puede ayudar a reducir la concentración de vehículos en determinados momentos, pero su efecto aumenta cuando el estudiantado dispone de alternativas de transporte adecuadas".

Tanto la reorganización de los horarios como las lanzaderas forman parte del convenio suscrito en 2023 entre ambas entidades, que también contempla el impulso del vehículo compartido, el análisis de los patrones de movilidad y acciones de sensibilización. Este curso, el escalonamiento se extenderá a cuatro nuevos grados de las áreas de Economía, Empresa y Turismo, lo que sumará unos 2.000 estudiantes a los 2.700 ya incluidos y elevará a 4.700 el alumnado beneficiado por la medida.

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