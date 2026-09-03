Tomorrowland llega a Tenerife con 600 luces, 400 metros de pantallas y más de 60 músicos

Tenerife se prepara para vivir uno de los grandes espectáculos de música electrónica del año. El próximo 12 de septiembre, el Recinto Ferial de Santa Cruz acogerá Symphony of Unity, el espectáculo sinfónico oficial de Tomorrowland, dentro de la primera edición de Noctámbula 2026.

La cita llegará acompañada de un importante despliegue audiovisual: cerca de 600 dispositivos de iluminación, alrededor de 400 metros cuadrados de pantallas LED y cinco consolas de control formarán parte de una producción diseñada para que las luces, los contenidos visuales y los efectos estén sincronizados con la música.

Pero una de las principales particularidades del evento estará sobre el escenario. Más de 60 músicos participarán en Symphony of Unity para reinterpretar en directo algunos de los grandes himnos de la música electrónica en formato sinfónico.

La única actuación de Symphony of Unity en España este año

La actuación de Tenerife tendrá además un carácter excepcional. Será la única actuación de Symphony of Unity en España durante 2026, lo que convierte a Noctámbula en una de las citas más destacadas del calendario de música electrónica de las Islas.

El espectáculo, vinculado oficialmente a Tomorrowland, trasladará al Recinto Ferial una propuesta que combina la potencia de la música electrónica con una formación orquestal de gran formato.

La organización ha diseñado además una puesta en escena en la que la producción audiovisual tendrá un papel fundamental. El sistema de iluminación contará con cerca de 600 dispositivos y las pantallas ocuparán unos 400 metros cuadrados, mientras que un sistema de seguimiento por código de tiempo permitirá coordinar los diferentes elementos con la música.

El diseño de iluminación correrá a cargo del especialista Juanjo Beloqui.

Música electrónica internacional y artistas canarios

Symphony of Unity será el gran protagonista de Noctámbula 2026, pero el cartel también incluye a varios nombres de la escena electrónica internacional.

Entre ellos se encuentran Mattia Vitale, integrante del colectivo Meduza, B Jones y Michael Rod, conocido artísticamente como Michenlo DJ.

La propuesta también apuesta por el talento de las Islas con la presencia de Claudia Rutten, Dani Chueca, DJ Jonay y Tay de León.

Claudia Rutten llegará al festival con una propuesta que transita por estilos como el deep house, el UK, el funky house y el minimal deep tech. Dani Chueca, con una trayectoria iniciada en 2014, cuenta con experiencia en diferentes clubes y festivales de Canarias y otros puntos de España.

DJ Jonay, activo desde 1993, aporta una trayectoria vinculada a los sonidos old-skool rave, hardcore, drum & bass y breakbeat. Tay de León completa el bloque canario con una carrera desarrollada en diferentes escenarios de las Islas y la Península.

Dos festivales en el Recinto Ferial

La llegada de Symphony of Unity será solo una parte de un fin de semana de música en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Noctámbula 2026 se celebrará el sábado 12 de septiembre, con una programación centrada principalmente en la electrónica. El recinto abrirá sus puertas para una jornada que comenzará a las 16:00 horas.

Al día siguiente, domingo 13 de septiembre, tomará el relevo Summer Pop Tenerife, un festival orientado al pop y la música urbana.

El cartel estará encabezado por La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero y LocoPlaya, entre otros artistas.

Así, el Recinto Ferial concentrará durante dos días dos propuestas diferenciadas, con una primera jornada marcada por la música electrónica y el espectáculo sinfónico de Tomorrowland y una segunda dedicada al pop y los sonidos urbanos.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife están disponibles a través de las plataformas habilitadas por la organización, entre ellas Tomaticket, Entradas.com y Tickety.

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En el caso de Noctámbula, existen diferentes modalidades de acceso para el público, entre ellas las categorías General, VIP, Front Stage y Ultimate.