Titsa refuerza las guaguas para las Fiestas de El Socorro en Güímar con 20.000 plazas adicionales

Titsa reforzará su servicio con 20.000 plazas adicionales durante los días 7 y 8 de septiembre para facilitar los desplazamientos con motivo de las Fiestas de El Socorro, en Güímar. El dispositivo especial pretende responder al incremento de viajeros previsto durante la Bajada y la Subida de la Virgen y favorecer el uso del transporte público durante una de las celebraciones con mayor tradición de Tenerife.

El refuerzo se concentrará principalmente en las conexiones entre Güímar y El Socorro, con una línea especial que funcionará durante las dos jornadas. La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, recuerda que el año pasado las guaguas trasladaron a 14.865 pasajeros durante este dispositivo, una cifra que, según señala, demuestra el peso del transporte público durante estas fiestas.

La línea 530 conectará Güímar con El Socorro

Titsa habilitará la línea especial 530, que conectará la Estación de Güímar con El Socorro.

El domingo 7 de septiembre, coincidiendo con la Bajada de la Virgen, la línea funcionará aproximadamente entre las 4:15 y las 21:00 horas. Mientras que el lunes 8, día de la Subida, prestará servicio entre las 8:00 y las 21:00 horas.

Además, la línea 120, que conecta el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con Güímar pasando por Caletillas, Candelaria y el Puertito de Güímar, reforzará sus servicios durante la madrugada del día 7.

En concreto, entre las 4:30 y las 9:00 horas, la línea circulará entre el Puertito y Güímar y llegará hasta la calle Rigoberto Díaz Melero. Durante los días 7 y 8 también pasará por El Socorro en ambos sentidos.

Los datos del dispositivo de 2025 muestran el peso de estas conexiones. De los 14.865 viajeros transportados el año pasado, 4.595 utilizaron la línea especial 530, mientras que otros 10.270 viajaron en la línea 120.

Imagen de la Bajada de la Virgen de El Socorro a primera hora de la mañana, en una edición anterior / Andrés Gutiérrez

Refuerzo de otras líneas

El dispositivo también contempla modificaciones y refuerzos en otras líneas para facilitar el acceso a Güímar desde distintos puntos del sureste de Tenerife.

La línea 033 contará el día 7 con dos servicios adicionales: uno a las 5:20 horas desde Fasnia, El Escobonal y El Tablado hacia Güímar, y otro a las 5:50 horas desde La Sombrera, Fasnia y El Escobonal hasta Güímar.

Los viajeros también podrán utilizar la línea 121, que conecta Candelaria, La Viuda, El Socorro, el Polígono de Güímar, La Hidalga, Arafo y la Estación de Güímar, que mantendrá sus horarios habituales.

Durante el dispositivo se habilitará además una parada especial en El Socorro para las líneas 530 y 120. La parada 8094 El Socorro quedará fuera de servicio, mientras que las paradas de las líneas 120 y 121 permanecerán activas para sus servicios habituales.

Cambios en los recorridos por los cortes de tráfico

El dispositivo especial también implicará cambios en algunas rutas debido a las restricciones de tráfico previstas en Güímar.

La línea 032 modificará su recorrido el domingo 7 de septiembre debido al corte de la avenida Obispo Pérez Cáceres. Para entrar y salir de la Estación de Güímar circulará por la TF-28, La Hidalga y la TF-281.

Por su parte, la línea 035, en su viaje de las 6:15 horas, se desviará desde la TF-28 por la TF-61, la TF-1 y la TF-281. A las 08.15 horas retomará el mismo recorrido.

La consejera de Movilidad, Eulalia García, ha destacado que el dispositivo busca ofrecer un servicio "cómodo, práctico y eficiente" para quienes se desplacen hasta El Socorro durante estas fiestas y facilitar que la ciudadanía pueda acudir a la celebración utilizando el transporte público.