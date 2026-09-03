Tenerife tendrá un viernes nuboso y cálido con posibles lluvias débiles en el interior

Tenerife afrontará este viernes, 4 de septiembre, una jornada marcada por los cielos nubosos, el viento y las altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque no se descartan algunas precipitaciones, estas serían en general débiles y se concentrarían principalmente en zonas del interior durante la tarde.

En la isla se espera nubosidad alta en general, mientras que durante la madrugada habrá intervalos de nubes bajas en el norte. Ya por la tarde podrían aparecer intervalos de evolución en zonas de interior, donde existe una baja probabilidad de que se produzca alguna lluvia débil.

Las temperaturas se mantendrán elevadas. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 23 y 31 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 30 grados en zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana. Las mínimas subirán ligeramente y este ascenso podrá ser moderado en las cumbres centrales y las medianías del norte.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará moderado del norte o nordeste, con algún intervalo fuerte en la vertiente sur del macizo de Anaga durante la tarde. Además, no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

La jornada también estará acompañada de calima ligera en altura, por lo que la presencia de polvo en suspensión podría dejar cielos más turbios en algunos puntos de la isla.

Un viernes de nubes y calor en Canarias

La situación será similar en buena parte del archipiélago. En Lanzarote habrá intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en altura, con temperaturas de hasta 30 grados en Arrecife. El viento será moderado del norte y podrá presentar intervalos fuertes en el sureste durante la tarde.

En Fuerteventura, las nubes bajas aparecerán principalmente en el norte y oeste y las temperaturas podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en el sureste. También se esperan intervalos de viento fuerte en la vertiente sur de Jandía.

Gran Canaria tendrá nubosidad alta e intervalos de nubes bajas en el norte. En zonas de interior por la tarde no se descarta alguna precipitación débil. Las máximas podrán llegar a 30-32 grados en medianías del sur y cumbres, mientras que el viento del norte o nordeste ganará intensidad en algunas zonas durante la tarde.

En La Gomera predominarán también las nubes altas, con posibilidad de alguna precipitación débil en el interior durante la tarde y temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en medianías orientadas al sur.

La Palma tendrá intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el noreste durante la madrugada. Las temperaturas variarán poco en las costas y subirán ligeramente en las zonas de interior, con una máxima prevista de 29 grados en Santa Cruz de La Palma.

En El Hierro habrá intervalos de nubes altas, que serán más compactos al final del día, además de calima ligera en altura. Valverde tendrá una máxima de 21 grados.

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En cuanto al estado del mar, en las aguas de Canarias se espera viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada y mar de fondo del nordeste de entre 1 y 2 metros.