Summer Pop Tenerife 2026 afronta su recta final con las últimas entradas disponibles

La cuenta atrás para Summer Pop Tenerife 2026 ya ha comenzado. El festival afronta las últimas semanas antes de su primera edición con las últimas entradas disponibles y con uno de sus grandes argumentos para el público canario: muchos de sus principales artistas solo podrán verse este año en las Islas en Summer Pop Tenerife.

Ruslana, La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna y Leire Martínez actuarán en Tenerife en su única fecha en Canarias en 2026. Cinco nombres que representan diferentes generaciones y algunos de los sonidos que están marcando actualmente la música en España, reunidos en una misma jornada el próximo domingo 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.

El festival llega a su primera edición con un cartel de gran dimensión y una programación diseñada para conectar con diferentes generaciones y públicos. La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez y Ruslana lideran una propuesta a la que se suman Danny Romero, Locoplaya, Lewis Potter y Christian Cuervo, configurando un recorrido por diferentes estilos y sonidos que van desde el pop y la música urbana hasta la electrónica.

La programación se completa con una importante representación del talento canario. Playacoco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz formarán parte también de esta primera edición, reforzando la apuesta de Summer Pop Tenerife por incorporar artistas y proyectos vinculados a la escena musical de las Islas.

“Entramos en la recta final y tenemos un argumento muy claro para el público: muchos de estos artistas solo se podrán ver este año en Canarias en Summer Pop Tenerife. Hemos conseguido reunir en una misma jornada nombres que están protagonizando la actualidad musical y queremos que el público tenga la oportunidad de vivirlos aquí, sin salir de las Islas”, explica Enrique Camacho, productor del festival.

Leire Martínez, que llega a Summer Pop Tenerife en un momento especialmente destacado de su nueva etapa artística. / Encaro

Leire Martínez, una de las voces del momento

Entre las actuaciones más esperadas estará Leire Martínez, que llega a Summer Pop Tenerife en un momento especialmente destacado de su nueva etapa artística, después de una gira de éxito por América y de participar en algunos de los principales festivales de España.

Durante el último año ha compartido canciones y escenario con artistas como Abraham Mateo, Pole, Saiko, Sergio Dalma, Diego Martín, Edurne o Funambulista, entre otros, confirmando la versatilidad y capacidad de colaboración de una de las voces más reconocibles del pop español.

Su canción Cabeza de Ratón protagonizó además una destacada entrada en la lista de LOS40 y ha situado a Leire Martínez entre las artistas presentes simultáneamente en dos de los grandes escaparates radiofónicos de la música española, LOS40 y Cadena Dial.

Summer Pop Tenerife será su única fecha en Canarias este año, una oportunidad para verla en directo en un momento de plena actualidad musical.

También serán actuaciones únicas en Canarias durante 2026 las de La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna y Ruslana, reforzando el carácter excepcional de una programación concebida para reunir en Tenerife propuestas que el público de las Islas no tendrá otra oportunidad de disfrutar en directo este año.

Tony Aguilar convierte Summer Pop en una gran radiofórmula en directo

Summer Pop Tenerife quiere ir más allá de una sucesión de conciertos. El festival estará presentado por Tony Aguilar, una de las voces más reconocidas de la radio musical española, conductor de Del 40 al 1 y voz de España en Eurovisión, que ejercerá también como DJ durante la jornada.

Su presencia permitirá convertir el festival en una experiencia con ritmo propio: un gran programa de radiofórmula en directo, donde las actuaciones de los artistas se combinarán con los éxitos que actualmente forman parte de la programación musical de LOS40.

“Summer Pop es un festival con una enorme riqueza musical porque permite repasar buena parte de la actualidad musical del momento en España. Y contar con Tony Aguilar nos permite llevar esa idea todavía más lejos. No queremos únicamente enlazar conciertos; queremos crear un gran programa musical en directo, con artistas, éxitos, DJ y público compartiendo una misma experiencia”, señala Camacho.

La propuesta reúne así artistas consolidados, nuevas generaciones y talento canario. Álvaro de Luna y Leire Martínez aportan dos nombres con una amplia conexión con el gran público, mientras que La Pantera, Lucho RK, Christian Cuervo y Ruslana representan diferentes vertientes de una generación que está renovando el pop y la música urbana.

La propuesta reúne así artistas consolidados, nuevas generaciones y talento canario. / Encaro

A ellos se suman Danny Romero, uno de los nombres de referencia de la música urbana y electrónica vinculada a Canarias; Locoplaya, proyecto que ha marcado una identidad propia dentro de la escena urbana; y Lewis Potter, completando una programación que amplía el espectro musical del festival.

El talento canario también sube al escenario

La programación reserva además un espacio destacado para artistas y proyectos vinculados a las Islas. Playacoco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz formarán parte de esta primera edición, reforzando la voluntad de Summer Pop Tenerife de convertirse también en escaparate para la creación musical desarrollada en Canarias.

“Para nosotros era fundamental que Summer Pop Tenerife tuviera una representación importante de artistas de las Islas. Queremos traer grandes nombres nacionales, pero también dar visibilidad al talento que tenemos aquí. Canarias tiene artistas con muchísimo nivel y un festival de estas características tiene que ser también una plataforma para ellos”, apunta el productor Enrique Camacho.

La propuesta artística estará acompañada por una producción de gran formato y una puesta en escena diseñada para convertir toda la jornada en una experiencia musical completa. Las puertas del Recinto Ferial de Tenerife abrirán a las 15:00 horas y, a partir de las 16:00 horas, comenzará una programación con más de seis horas de música, actuaciones y entretenimiento.

Últimas entradas disponibles

Las últimas entradas para Summer Pop Tenerife 2026 pueden adquirirse a través de la web oficial del festival: www.summerpoptenerife.com

En la web puede consultarse también toda la información actualizada sobre el festival, artistas, horarios, accesos y novedades de esta primera edición. Las localidades están igualmente disponibles a través de las plataformas oficiales de venta Tomaticket, Entradas.com y Tickety.

Toda la actualidad de Summer Pop Tenerife, contenidos de los artistas y últimas novedades antes de la celebración del festival pueden seguirse además a través de sus perfiles oficiales en redes sociales:

Instagram: @summerpoptenerife

https://www.instagram.com/summerpoptenerife/

Facebook: Summer Pop Tenerife

https://www.facebook.com/summerpoptenerife/

Con La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero, Locoplaya, Lewis Potter, Christian Cuervo, Playacoco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz, y con Tony Aguilar al frente de la presentación y como DJ, Summer Pop Tenerife 2026 se prepara para celebrar el próximo 13 de septiembre una primera edición que aspira a hacerse un hueco entre las grandes citas musicales de Canarias.

Summer Pop Tenerife by LOS40 es una producción de Noctámbula Arts & Music, S.L., recomendado por LOS40, LOS40 Urban y Click & Roll. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, Juventud Canaria, Heineken, Coca-Cola, Autolaca, Citroën Canarias, Canarias Viaja, Binter Canarias y Baleària Canarias.