La Seguridad Social lo confirma: cuidado si recibes este SMS, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha detectado una nueva campaña de fraude en la que los delincuentes intentan suplantar su identidad para conseguir datos personales y bancarios de los ciudadanos.

El engaño llega a través de un SMS en el que se informa al receptor de una supuesta actualización pendiente, incluyendo en el mensaje un enlace que dirige a una página falsa que imita los servicios de la Seguridad Social.

Así funciona el engaño

El fraude comienza con la víctima recibiendo un mensaje que aparentemente parece de la Seguridad Social. El SMS avisa de una "actualización pendiente" e incorpora un enlace que dirige al usuario a una página que imita al portal oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Una vez que se pulsa en el enlace, se informa sobre la necesidad de un pago complementario de cuotas como consecuencia de una diferencia detectada en el cálculo de las cuotas", explican. Sin embargo, la operación no tiene relación con la Seguridad Social.

Los ciberdelincuentes utilizan este engaño para obtener los datos personales y bancarios de sus víctimas y utilizarlos posteriormente en otras estafas.

Cómo detectar que el SMS es falso

La Seguridad Social recuerda que existen varias señales que pueden ayudar a identificar estos intentos de fraude.

Entre ellas están:

Enlaces que no pertenecen a dominios oficiales de la Seguridad Social.

de la Seguridad Social. Mensajes con faltas de ortografía , errores de redacción o frases poco naturales.

, errores de redacción o frases poco naturales. Peticiones de datos bancarios mediante SMS.

Mensajes que generan urgencia y presionan al usuario para actuar rápidamente.

Supuestas gestiones o pagos que no encajan con los trámites habituales.

"La Seguridad Social no solicita el pago de deudas ni la actualización de datos personales mediante enlaces recibidos por SMS", recuerdan.

Cómo actuar si recibes el mensaje

Ante un SMS sospechoso, "nunca pinches en un enlace que recibas pro SMS, ni rellenes con tus datos personales", advierten. La Seguridad Social aconseja acceder siempre a sus servicios buscando directamente la dirección en el navegador o a través de la aplicación Importass.

"En caso de haber facilitado datos o realizado algún pago a través de una página fraudulenta, se recomienda contactar lo antes posible con la entidad bancaria correspondiente y poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", avisan.

Si has sido víctima de esta estafa, conserva pruebas para poder denunciar los hechos.