El SCS incorpora la micropigmentación de areola para mujeres con cáncer de mama y comienza el pilotaje en Tenerife

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha incorporado a su cartera de servicios la micropigmentación de areola para mujeres que han pasado por un cáncer de mama y han requerido una reconstrucción mamaria, un procedimiento que ya ha comenzado a aplicarse mediante un proyecto piloto en Tenerife.

La iniciativa pretende ofrecer una alternativa estética, personalizada y mínimamente invasiva a las mujeres que han pasado por una mastectomía. La intención de la Consejería de Sanidad es que, tras esta primera experiencia en Tenerife, el servicio pueda extenderse progresivamente al resto de áreas de salud de Canarias.

La micropigmentación está dirigida a mujeres que hayan finalizado su proceso de reconstrucción mamaria o que cuenten con indicación médica para someterse a este procedimiento. Para acceder a ella es necesario disponer de la correspondiente indicación y prescripción médica.

Así funciona la micropigmentación de areola

La técnica permite recrear el aspecto de la areola mamaria, reproduciendo de manera personalizada su color, forma y textura. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza una vez concluida la cirugía reconstructiva y cuando la piel se encuentra correctamente cicatrizada.

En el caso del pilotaje que se desarrolla en Tenerife, las pacientes que cumplen los criterios clínicos son derivadas por sus profesionales de Oncología o Ginecología a un centro concertado, donde se lleva a cabo la micropigmentación.

De esta manera, el proceso reconstructivo no termina únicamente con la intervención quirúrgica, sino que incorpora una posibilidad adicional para recuperar visualmente la areola después de una mastectomía.

También se podrá optar por una prótesis personalizada

El SCS contempla además una alternativa para aquellas pacientes que prefieran no someterse a la micropigmentación. En estos casos, podrán recibir una prótesis adhesiva y personalizada de pezón.

Esta posibilidad fue abordada recientemente en una reunión de trabajo en la que participaron el director del SCS, Adasat Goya; los directores generales de Programas Asistenciales y de Relaciones Externas e Inspección, Antonia María Pérez y Carlos Viera, respectivamente; la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, y representantes de las asociaciones Ámate y Carrera por la Vida.

Durante el encuentro se analizó precisamente el procedimiento para la derivación de pacientes con cáncer de mama tanto para la micropigmentación de areola como para la opción de la prótesis adhesiva, en función de las preferencias de cada mujer.

Noticias relacionadas

Con la incorporación de esta prestación, el SCS amplía así la atención que ofrece a las mujeres que han pasado por un cáncer de mama, incorporando una opción reconstructiva estética que busca adaptarse a las necesidades y decisiones de cada paciente.