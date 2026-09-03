Puerto de la Cruz muestra su apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria

Puerto de la Cruz mostró este miércoles su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Cerca de 500 personas participaron en la concentración celebrada en la Plaza de Europa, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trasladar un mensaje de apoyo desde los municipios españoles.

La concentración reunió a representantes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y de otras corporaciones municipales, además de numerosos vecinos de la ciudad turística.

El acto tuvo como objetivo hacer visible el respaldo a la población ceutí y reclamar una respuesta basada en la unidad y la coordinación entre las distintas administraciones, así como en la protección del bienestar y la seguridad de las personas.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, destacó que la concentración supone "un gesto de cercanía hacia los ciudadanos de Ceuta", que atraviesan, según señaló, "una situación especialmente compleja".

"Cuando una ciudad española afronta una situación de esta dimensión, la respuesta debe ser compartida. Hoy Puerto de la Cruz ha querido estar junto a Ceuta, trasladando a sus vecinos nuestro respeto, nuestro ánimo y nuestro cariño", afirmó el regidor.

Un llamamiento a la coordinación institucional

Durante la concentración también se puso el foco en la necesidad de que las administraciones trabajen de manera coordinada para afrontar la situación.

Afonso defendió que es necesario mantener la unidad institucional y garantizar tanto la seguridad y el bienestar de la población como una respuesta adecuada a las situaciones humanas derivadas de la crisis migratoria.

"Son momentos para actuar con responsabilidad, coordinación y respeto a la legalidad", señaló el alcalde.

La presencia de cerca de medio millar de personas en la Plaza de Europa permitió trasladar desde Puerto de la Cruz un mensaje colectivo de solidaridad con Ceuta, respaldado por representantes de diferentes instituciones y por ciudadanos de la localidad.

El Ayuntamiento agradeció la participación en la convocatoria y reiteró su apoyo a la ciudadanía ceutí ante la situación que atraviesa actualmente la ciudad autónoma.