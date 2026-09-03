Puerto de la Cruz cierra Playa Jardín por segunda vez este verano debido a la contaminación por vertidos de aguas residuales

Los graves problemas en el saneamiento y la depuración de las aguas residuales urbanas vuelven a provocar el cierre de Playa Jardín, la principal zona de baño del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

El alcalde, Leopoldo Afonso, ha decretado la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 la prohibición de bañarse en dos de las tres calas de Playa Jardín: la mayor, denominada Punta Brava, y la menor, llamada El Charcón.

El cierre temporal se produce después de que Salud Pública, el departamento del Gobierno de Canarias que lleva el control de la calidad de las aguas del litoral del Archipiélago, haya detectado un nuevo episodio de contaminación -el tercera del verano- en estas playas de arena negra de la ciudad turística.

Las analíticas realizadas este miércoles 2 de septiembre han dado valores por encima de los fijados por la normativa en Escherichia coli, bacteria común en los vertidos fecales de áreas urbanas, en concreto 800 unidades por cada 100 mililitros, cuando el tope está fijado en 500.

Es la segunda vez que se prohíbe el baño en alguna de las tres calas de Playa Jardín durante este verano. Esta zona del litoral portuense, que presenta graves déficits históricos en el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales, y situada justo al lado del barrio de Punta Brava y de la depuradora comarcal, sufrió otro episodio de contaminación idéntico -850 unidades de Escherichia coli, 350 por encima de lo autorizado- entre los pasados días 12 y 13 de agosto.

En junio, Salud Pública también pidió el cierre de una de las calas por la misma razón -concretamente los días 23 y 24- pero el Gobierno local portuense no decretó la medida al entender que la forma en que se lo comunicó el departamento del Ejecutivo regional no era oficial, con informe y registro de entrada.

Un informe de la Dirección General de Salud Pública ha revelado que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz desobedeció esta orden en unas jornadas en las que miles de personas acudieron precisamente a Playa Jardín para celebrar la Noche de San Juan. Anteriormente, ya había aclarado que la forma en que ordenó el cierre -llamada y correo electrónico- es la misma que emplea con el resto de consistorios de Canarias en situaciones de este tipo, según marca el protocolo.

Un cartel informa del cierre de Playa Jardín al baño por un nuevo episodio de contaminación en esta parte del municipio de Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Pero la peor situación en esta zona de la costa portuense se produjo entre los veranos de 2024 y 2025, cuando Playa Jardín permaneció cerrada 349 días exactamente por las mismas razones: vertidos de aguas residuales.

Las causas principales son la cantidad de casas -al menos 125 de las 450 viviendas- del vecino barrio de Punta Brava que no están conectadas al alcantarillado, el deficiente funcionamiento de la depuradora comarcal del Valle de La Orotava situada en este mismo barrio -y que recoge el caudal negro del Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos y parte Santa Úrsula- y una rotura en el emisario de esta misma estación.

El Ayuntamiento portuense ha informado en sus perfiles oficiales de las redes sociales de esta nueva incidencia. "Ya se está actuando para seguir las indicaciones, realizar las comprobaciones necesarias y adoptar las medidas para solucionar la situación y garantizar la seguridad de las personas usuarias", asegura.