Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: juicio a Raúl AsencioTiempo en TenerifeTráfico en Santa CruzLey de Costas en CanariasDirecto: crisis en CeutaParo en CanariasCD Tenerife
instagramlinkedin

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

Con una publicación en redes sociales, las jóvenes han dado a conocer la denominación elegida para su nuevo grupo: L4S KU4TRO

Primera publicación de las excomponentes de Nueva Línea tras abandonar la orquesta

Primera publicación de las excomponentes de Nueva Línea tras abandonar la orquesta

Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El cuatro es, desde hace tiempo, el número que mejor representa a las excomponentes de Nueva Línea. Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla han ido dejando, desde que se separaron de la orquesta, números misteriosos en sus redes sociales a modo de mensajes misteriosos que, poco a poco, se fueron descifrando.

El último de ellos no lo vimos en sus redes, sino en las camisetas que llevaron en su primera actuación tras la separación, junto a la orquesta Tropin, en Fasnia, con motivo de su 20 aniversario: LK 444. Y, como muchos ya pensábamos, tenía mucho que ver con la denominación de su nueva formación.

Ha sido este jueves, 3 de septiembre, cuando las cantantes han decidido dar un paso adelante y anunciar algo más sobre su futuro, que, como ya habían avanzado, será juntas.

L4S KU4TRO

Con una publicación en redes sociales, como nos tienen acostumbrados, las jóvenes han dado a conocer el nombre de su nueva formación: L4S KU4TRO.

"Hay nombres que simplemente se eligen, y otros que terminan teniendo un significado mucho más grande de lo que imaginabas. El nuestro nació casi sin darnos cuenta: L4S KU4TRO", explican en su publicación.

Un nuevo camino juntas

Ya lo dejaron claro tras su actuación en Fasnia, donde aseguraron que estaban trabajando en nuevos proyectos y que su sueño es "estar juntas". Y así lo recalcan en su post de Instagram: "En pleno aeropuerto y con la maleta llena de dudas, nos hicimos una promesa: no soltarnos la mano nunca".

Y es que, aunque su relación comenzó como compañeras de trabajo, en este tiempo se han hecho inseparables: "Sin buscarlo, terminamos siendo mucho más que compañeras de trabajo. Nos tocó vivir momentos difíciles, pero ahí estuvimos, sirviéndonos de escudo".

Las vocalistas de la Orquesta Nueva Línea Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera

Las exvocalistas de la Orquesta Nueva Línea: Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera. / María Pisaca

Las jóvenes dejan claro que, aunque han tenido algo de miedo en esta última etapa, el apoyo que han sentido les ha dado la fuerza que necesitaban para seguir adelante.

Noticias relacionadas y más

Y, ante todo, una declaración de intenciones: "Para siempre seremos L4S KU4TRO".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  3. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  4. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  5. El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
  6. Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
  7. Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
  8. Atraco con extrema violencia en el sur de Tenerife: irrumpieron armados con mazas y spray pimienta en un local

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

Puerto de la Cruz cierra Playa Jardín por segunda vez este verano debido a la contaminación por vertidos de aguas residuales

Puerto de la Cruz cierra Playa Jardín por segunda vez este verano debido a la contaminación por vertidos de aguas residuales

Abeque, una zona de muy alta amenaza, escenario del segundo simulacro volcánico en Tenerife

Abeque, una zona de muy alta amenaza, escenario del segundo simulacro volcánico en Tenerife

El horario escalonado en la Universidad de La Laguna retirará este año 800 vehículos al día de la TF-5 en las horas punta

El horario escalonado en la Universidad de La Laguna retirará este año 800 vehículos al día de la TF-5 en las horas punta

Titsa refuerza las guaguas para las Fiestas de El Socorro en Güímar con 20.000 plazas adicionales

Titsa refuerza las guaguas para las Fiestas de El Socorro en Güímar con 20.000 plazas adicionales

Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds

La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

El SCS incorpora la micropigmentación de areola para mujeres con cáncer de mama y comienza el pilotaje en Tenerife

El SCS incorpora la micropigmentación de areola para mujeres con cáncer de mama y comienza el pilotaje en Tenerife
Tracking Pixel Contents