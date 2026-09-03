Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

El cuatro es, desde hace tiempo, el número que mejor representa a las excomponentes de Nueva Línea. Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla han ido dejando, desde que se separaron de la orquesta, números misteriosos en sus redes sociales a modo de mensajes misteriosos que, poco a poco, se fueron descifrando.

El último de ellos no lo vimos en sus redes, sino en las camisetas que llevaron en su primera actuación tras la separación, junto a la orquesta Tropin, en Fasnia, con motivo de su 20 aniversario: LK 444. Y, como muchos ya pensábamos, tenía mucho que ver con la denominación de su nueva formación.

Ha sido este jueves, 3 de septiembre, cuando las cantantes han decidido dar un paso adelante y anunciar algo más sobre su futuro, que, como ya habían avanzado, será juntas.

L4S KU4TRO

Con una publicación en redes sociales, como nos tienen acostumbrados, las jóvenes han dado a conocer el nombre de su nueva formación: L4S KU4TRO.

"Hay nombres que simplemente se eligen, y otros que terminan teniendo un significado mucho más grande de lo que imaginabas. El nuestro nació casi sin darnos cuenta: L4S KU4TRO", explican en su publicación.

Un nuevo camino juntas

Ya lo dejaron claro tras su actuación en Fasnia, donde aseguraron que estaban trabajando en nuevos proyectos y que su sueño es "estar juntas". Y así lo recalcan en su post de Instagram: "En pleno aeropuerto y con la maleta llena de dudas, nos hicimos una promesa: no soltarnos la mano nunca".

Y es que, aunque su relación comenzó como compañeras de trabajo, en este tiempo se han hecho inseparables: "Sin buscarlo, terminamos siendo mucho más que compañeras de trabajo. Nos tocó vivir momentos difíciles, pero ahí estuvimos, sirviéndonos de escudo".

Las exvocalistas de la Orquesta Nueva Línea: Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera. / María Pisaca

Las jóvenes dejan claro que, aunque han tenido algo de miedo en esta última etapa, el apoyo que han sentido les ha dado la fuerza que necesitaban para seguir adelante.

Y, ante todo, una declaración de intenciones: "Para siempre seremos L4S KU4TRO".