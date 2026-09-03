Granadilla de Abona pide la suspensión cautelar de la extracción de árido en Chimiche

El Pleno de Granadilla de Abona acordó este jueves, por unanimidad, instar al Gobierno de Canarias a decretar el cierre cautelar de la cantera de áridos Las Cármenes, en Chimiche, y a realizar un análisis de la calidad del aire. A propuesta de los socialistas salió adelante en una sesión extraordinaria marcada por los reproches entre el PSOE, en la oposición, y el gobierno municipal formado por CC, PP (ausente) y Vox, aunque todos los grupos coincidieron en reclamar medidas ante la preocupación vecinal.

El acuerdo traslada la presión a la Administración autonómica, competente en materia minera. Los residentes denuncian hace meses episodios de polvo procedente de la actividad extractiva, con afecciones sobre viviendas y el entorno del CEIP Virgen del Pilar. La Asociación de Vecinos Vechisur ha convertido la paralización cautelar en una de sus principales demandas y mantiene convocada una concentración para este sábado 5 de septiembre en San Isidro. Esta es la base del debate y del acuerdo plenario.

Un poco de historia

La controversia rodea a una explotación que se remonta a 1971, aunque la actividad permaneció inactiva un largo periodo antes de su reactivación reciente. En 2007, la Dirección General de Industria sometió a información pública el estudio de impacto ambiental, el proyecto de explotación y el plan de restauración promovidos por Cement Investment, S.L.; dos años después, el Cabildo tramitó la calificación territorial para la extracción de áridos en Los Cármenes.

En 2016 se abrió a información pública la solicitud de prórroga de la concesión sobre 43 hectáreas. Finalmente, una resolución de la Dirección General de Industria de 28 de junio de 2019 otorgó la primera prórroga sobre 430.000 metros cuadrados, decisión publicada oficialmente en 2023.

El conflicto ha escalado durante 2026. Colectivos vecinales y patrimoniales han denunciado la dispersión de polvo y el posible impacto sobre bienes etnográficos y arqueológicos del entorno. Rubén García, concejal de CC, vive a 170 metros de la cantera y es uno de los afectados directos; José Adán García, edil del PSOE y defensor de su propuesta, también es vecino de Chimiche. El alcalde. José Domingo Regalado, aseguró que el acuerdo «no cambia nada» la situación.