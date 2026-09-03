Granadilla de Abona
Granadilla de Abona pide la suspensión cautelar de la extracción de árido en Chimiche
La Asociación de Vecinos Vechisur reclama la paralización provisional de la actividad de la cantera de Las Cármenes y mantiene la convocatoria de una concentración vecinal este sábado 5 de septiembre, en San Isidro
El Pleno de Granadilla de Abona acordó este jueves, por unanimidad, instar al Gobierno de Canarias a decretar el cierre cautelar de la cantera de áridos Las Cármenes, en Chimiche, y a realizar un análisis de la calidad del aire. A propuesta de los socialistas salió adelante en una sesión extraordinaria marcada por los reproches entre el PSOE, en la oposición, y el gobierno municipal formado por CC, PP (ausente) y Vox, aunque todos los grupos coincidieron en reclamar medidas ante la preocupación vecinal.
El acuerdo traslada la presión a la Administración autonómica, competente en materia minera. Los residentes denuncian hace meses episodios de polvo procedente de la actividad extractiva, con afecciones sobre viviendas y el entorno del CEIP Virgen del Pilar. La Asociación de Vecinos Vechisur ha convertido la paralización cautelar en una de sus principales demandas y mantiene convocada una concentración para este sábado 5 de septiembre en San Isidro. Esta es la base del debate y del acuerdo plenario.
Un poco de historia
La controversia rodea a una explotación que se remonta a 1971, aunque la actividad permaneció inactiva un largo periodo antes de su reactivación reciente. En 2007, la Dirección General de Industria sometió a información pública el estudio de impacto ambiental, el proyecto de explotación y el plan de restauración promovidos por Cement Investment, S.L.; dos años después, el Cabildo tramitó la calificación territorial para la extracción de áridos en Los Cármenes.
En 2016 se abrió a información pública la solicitud de prórroga de la concesión sobre 43 hectáreas. Finalmente, una resolución de la Dirección General de Industria de 28 de junio de 2019 otorgó la primera prórroga sobre 430.000 metros cuadrados, decisión publicada oficialmente en 2023.
El conflicto ha escalado durante 2026. Colectivos vecinales y patrimoniales han denunciado la dispersión de polvo y el posible impacto sobre bienes etnográficos y arqueológicos del entorno. Rubén García, concejal de CC, vive a 170 metros de la cantera y es uno de los afectados directos; José Adán García, edil del PSOE y defensor de su propuesta, también es vecino de Chimiche. El alcalde. José Domingo Regalado, aseguró que el acuerdo «no cambia nada» la situación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
- Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
- Atraco con extrema violencia en el sur de Tenerife: irrumpieron armados con mazas y spray pimienta en un local