Fiscalización patrimonial en Tenerife: la Audiencia de Cuentas detecta fallos en los inventarios de Santa Cruz, La Laguna y Arona

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha presentado este jueves, 3 de septiembre de 2026, ante el Parlamento autonómico el informe de fiscalización del patrimonio municipal correspondiente al ejercicio 2022. El documento analiza en profundidad el estado de los inventarios de bienes en las corporaciones de más de 75.000 habitantes, entre las que se encuentran los tres mayores municipios de la isla de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Arona.

Aunque el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, advirtió de la existencia de "importantes limitaciones al alcance" y de la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de la totalidad de los bienes inmuebles en los tres consistorios tinerfeños, el informe refleja diferencias significativas en el grado de control e informatización interna entre ellos.

Panorámica de La Laguna desde Camino Torneo / Wikiloc

Situación del control patrimonial en los municipios tinerfeños

Radiografía municipio a municipio

Santa Cruz de Tenerife (El mejor posicionado): Aunque omitió la remisión del inventario de uno de sus organismos autónomos, la capital tinerfeña destaca por ser la única de las grandes ciudades canarias que cuenta con un manual de normas y procedimientos para regular su patrimonio. Además, tiene su sistema informático de inventario plenamente conectado con la contabilidad municipal.

Aunque omitió la remisión del inventario de uno de sus organismos autónomos, la capital tinerfeña destaca por ser la para regular su patrimonio. Además, tiene su sistema informático de inventario plenamente conectado con la contabilidad municipal. San Cristóbal de La Laguna: La Audiencia de Cuentas señaló que la conexión entre el aplicativo de inventario y la contabilidad municipal se realiza de forma manual . Pacheco advirtió de que este funcionamiento en "circuitos separados" eleva el riesgo de desfases entre las propiedades reales y los asientos contables.

La Audiencia de Cuentas señaló que la conexión entre el aplicativo de inventario y la contabilidad municipal . Pacheco advirtió de que este funcionamiento en "circuitos separados" eleva el riesgo de desfases entre las propiedades reales y los asientos contables. Arona: Presentó deficiencias al no aportar información sobre el patrimonio municipal de suelo, así como de sus organismos autónomos y una sociedad dependiente. Como aspecto positivo, el consistorio sureño sí mantiene su aplicativo de inventario integrado con el sistema contable.

Transparencia y recomendaciones de la Audiencia

A pesar de que los tres municipios tinerfeños cumplen con las obligaciones de transparencia al publicar en sus portales la información patrimonial disponible, la Audiencia de Cuentas ha instado a los consistorios de la Isla a aplicar las siguientes mejoras:

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