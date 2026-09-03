Fiscalización patrimonial en Tenerife: la Audiencia de Cuentas detecta fallos en los inventarios de Santa Cruz, La Laguna y Arona
El informe presentado este jueves en el Parlamento autonómico fiscaliza la gestión del patrimonio público en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona
La Audiencia de Cuentas de Canarias ha presentado este jueves, 3 de septiembre de 2026, ante el Parlamento autonómico el informe de fiscalización del patrimonio municipal correspondiente al ejercicio 2022. El documento analiza en profundidad el estado de los inventarios de bienes en las corporaciones de más de 75.000 habitantes, entre las que se encuentran los tres mayores municipios de la isla de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Arona.
Aunque el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, advirtió de la existencia de "importantes limitaciones al alcance" y de la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de la totalidad de los bienes inmuebles en los tres consistorios tinerfeños, el informe refleja diferencias significativas en el grado de control e informatización interna entre ellos.
Situación del control patrimonial en los municipios tinerfeños
Radiografía municipio a municipio
- Santa Cruz de Tenerife (El mejor posicionado): Aunque omitió la remisión del inventario de uno de sus organismos autónomos, la capital tinerfeña destaca por ser la única de las grandes ciudades canarias que cuenta con un manual de normas y procedimientos para regular su patrimonio. Además, tiene su sistema informático de inventario plenamente conectado con la contabilidad municipal.
- San Cristóbal de La Laguna: La Audiencia de Cuentas señaló que la conexión entre el aplicativo de inventario y la contabilidad municipal se realiza de forma manual. Pacheco advirtió de que este funcionamiento en "circuitos separados" eleva el riesgo de desfases entre las propiedades reales y los asientos contables.
- Arona: Presentó deficiencias al no aportar información sobre el patrimonio municipal de suelo, así como de sus organismos autónomos y una sociedad dependiente. Como aspecto positivo, el consistorio sureño sí mantiene su aplicativo de inventario integrado con el sistema contable.
Transparencia y recomendaciones de la Audiencia
A pesar de que los tres municipios tinerfeños cumplen con las obligaciones de transparencia al publicar en sus portales la información patrimonial disponible, la Audiencia de Cuentas ha instado a los consistorios de la Isla a aplicar las siguientes mejoras:
- Completar la inscripción registral de todos los inmuebles de titularidad pública para garantizar la máxima seguridad jurídica.
- Elaborar en La Laguna y Arona un manual de procedimientos similar al de la capital que regule los criterios físicos, jurídicos y económicos de sus bienes.
- Automatizar el volcado de datos entre inventario y contabilidad en el caso del Ayuntamiento de La Laguna para evitar discrepancias operativas.
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
- Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
- Atraco con extrema violencia en el sur de Tenerife: irrumpieron armados con mazas y spray pimienta en un local