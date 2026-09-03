Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas

Una armónica suena en mitad de la noche y decenas de jóvenes rodean un círculo que acaba de abrirse en el centro de la plaza Víctor Zurita, en La Laguna. Los participantes esperan su turno. Mientras, música, gritos, gestos estrambóticos y movimientos sacados directamente de TikTok llenan la pista. No pelean ni compiten por ser el mejor bailarín, están intentando conseguir algo mucho más difícil de medir: aura.

Estas competiciones han saltado de las pantallas a las calles y Tenerife no se ha quedado fuera de la nueva moda. Muchos son los que se han reunido en diferentes plazas para 'farmear' la mayor cantidad de aura posible. Esta tendencia no ha aparecido únicamente en Canarias. Madrid, Ciudad de México, Lima, Zaragoza o Buenos Aires son algunas de las ciudades donde miles de jóvenes han encontrado una nueva manera de salir a la calle y aprovechar su tiempo libre lejos del teclado y la consola: farmeando aura. La Plaza Roja, en el Médano (Granadilla de Abona); el Parque La Granja o la plaza de España, en Santa Cruz; el Cuadrilátero y la plaza San Jerónimo de Taco, en La Laguna, y frente al Mcdonalds de Puerto de la Cruz son algunos de los puntos elegidos para celebrar este juego en la Isla.

Como explica el creador de contenido relacionado con las batallas de aura, Alejandro Rodríguez, más conocido en redes como Los Dious, "son un enfrentamiento entre dos personas en público que buscan demostrar quién tiene más aura mediante bailes y gestos para superar a su contrincante".

El término 'farmear' proviene del verbo en inglés to farm, que significa cultivar o trabajar la tierra. El concepto se adaptó primero a la jerga de los videojuegos para referirse a conseguir o recolectar recursos, materiales o puntos de experiencia. En las batallas de aura, el concepto 'farmear aura' significa ganar aura. Cuanta más aura farmees mejor.

Una nueva tendencia juvenil

A partir de las 11 de la noche, la plaza de La Laguna comienza a llenarse. Mientras las calles 'calientan', la gente convive en este espacio de ocio como cualquier otro fin de semana. De repente, una armónica da la señal para el inicio de las batallas de aura en ‘El Cuadrilátero’. Un círculo gigante se abre en el centro mientras salen los primeros candidatos a ser "el mayor farmeador de aura".

Uno de los asistentes de las quedadas en plena batalla de aura / Andrés Gutiérrez

La diferencia en este caso es que la batalla cuentan con jurado. Rodríguez fue uno de ellos en la quedada del último sábado, es uno de los organizadores de este evento: "Mediante videos en Tik Tok anuncié el día, lugar y hora de la batalla y participé como jurado".

En estas batallas, los 'trends' nacidos en las redes sociales son los movimientos protagonistas del 'farmeo de aura'. Desde el 'six-seven', nacido en un instituto estadounidense durante un partido de baloncesto, hasta el 'Bottle Flip Challenge', algo más usual en estos entornos, generan ovaciones entre el público. "Estoy flipando", "venga, va; métete", entre risas y ovaciones, son los comentarios que más se escuchan entre los presentes. Muchos vacilan en participar, otros empujan a sus amigos para meterlos en el centro de la pista, pero lo importante está en no perdérselo. El creador de contenido, además, explica que "es un medio para reunir a jóvenes en la calle y que se diviertan sin necesidad de ningún aparato electrónico, que salgan de sus casas y disfruten", admite.

Entre el público también hay quienes han acudido simplemente a observar. Ancor Hernández, uno de los asistentes cuenta que fue público en la primera batalla celebrada en el Cuadrilátero y considera que son eventos para "divertirse y hacer algo diferente sin hacer daño a nadie". Aunque reconoce haber visto críticas de algunos colectivos, asegura que, en su opinión, "es mil veces preferible esto a que adquieran hábitos más dañinos o que se peleen físicamente".

La finalidad: "farmear" aura

Otra de las localizaciones que acogen las batallas de 'aura farming' es la Plaza España, en Santa Cruz, donde en la tarde de este miércoles tuvo lugar la última batalla de aura organizada.

Al tiempo que una manifestación por los acontecimientos de Ceuta tiene lugar delante del Cabildo de Tenerife, quienes acuden a farmear se reúnen en grupos que buscan a más interesados para comienzar. Esta vez, los asistentes son más jóvenes, pero demuestran las mismas ganas que en el resto de batallas.

"¡Que alguien se anime!", se escucha desde el público. La timidez no tardó en desaparecer y los primeros competidores se hicieron paso entre los espectadores. Caídas al suelo, ‘moggeos’ mientras se frotan la barbilla, etc. Las tendencias más notables y virales de la aplicación de bailes fueron utilizadas en los combates.

Las batallas comenzaron en verano, pero no parece que su actividad vaya a cesar, mucho menos con el inicio de las actividades escolares. "Con el tiempo seguramente perderán relevancia, porque hoy en día todo es muy efímero, pero mientras duren creo que la gente disfrutará y les servirá a algunos como método de diversión y a otros como un desahogo", exclama Rodríguez.

"Cada vez hay más gente participando y siendo más originales, se puede ver a gente de todos los tipos y edades porque, al final, es una manera más de pasar un buen rato sin tener que estar en casa o con el móvil", concluye Alejandro Rodríguez.