Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds

Los servicios de control del tráfico aéreo en Canarias han gestionado una emergencia médica en pleno vuelo tras el aviso emitido por la tripulación de un avión procedente de Leeds (Reino Unido) con destino al Aeropuerto de Tenerife Sur (Reina Sofía). La alerta se activó durante la tarde de este jueves, 3 de septiembre de 2026, al notificarse que a bordo viajaba un pasajero que sufría una dolencia cardíaca de carácter grave.

Ante la gravedad de la situación, los controladores aéreos procedieron a recortar la ruta de aproximación de la aeronave en la medida de lo posible para reducir el tiempo de vuelo y garantizar un descenso directo y rápido hacia la pista de aterrizaje del aeródromo insular.

Coordinación médica en tierra y dispositivo de seguridad

De forma paralela a las maniobras de acortamiento de trayectoria en el espacio aéreo canario, la sala de control procedió a coordinar con la dirección del aeropuerto el despliegue de los recursos sanitarios en la plataforma de estacionamiento:

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