Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
La rápida coordinación entre la tripulación de la aeronave, el control del tráfico aéreo y los equipos de emergencia en tierra permitió acelerar la toma de tierra del vuelo británico
Los servicios de control del tráfico aéreo en Canarias han gestionado una emergencia médica en pleno vuelo tras el aviso emitido por la tripulación de un avión procedente de Leeds (Reino Unido) con destino al Aeropuerto de Tenerife Sur (Reina Sofía). La alerta se activó durante la tarde de este jueves, 3 de septiembre de 2026, al notificarse que a bordo viajaba un pasajero que sufría una dolencia cardíaca de carácter grave.
Ante la gravedad de la situación, los controladores aéreos procedieron a recortar la ruta de aproximación de la aeronave en la medida de lo posible para reducir el tiempo de vuelo y garantizar un descenso directo y rápido hacia la pista de aterrizaje del aeródromo insular.
Coordinación médica en tierra y dispositivo de seguridad
De forma paralela a las maniobras de acortamiento de trayectoria en el espacio aéreo canario, la sala de control procedió a coordinar con la dirección del aeropuerto el despliegue de los recursos sanitarios en la plataforma de estacionamiento:
- Activación de recursos: Se movilizó el servicio médico propio del aeropuerto de Tenerife Sur junto a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para posicionarse a pie de pista antes de la toma de tierra.
- Prioridad en el aterrizaje: La aeronave dispuso de preferencia absoluta sobre la secuencia de aproximación de otros vuelos que operaban en la zona en ese momento, garantizando una transferencia inmediata del paciente a los equipos sanitarios nada más tomar tierra.
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