EL DÍA sortea 10 entradas dobles para el Summer Pop Tenerife: participa y vive la gran fiesta de LOS40 en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife se prepara para convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo en Canarias. El domingo 13 de septiembre de 2026, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá Summer Pop Tenerife, una cita impulsada por LOS40 que reunirá sobre un mismo escenario a algunos de los artistas y propuestas más reconocibles del panorama musical actual.

Con motivo de esta celebración, EL DÍA sortea 10 entradas dobles entre sus lectores, una oportunidad para disfrutar acompañado de una jornada que promete convertirse en una de las grandes fiestas musicales de septiembre en Tenerife.

Participar es sencillo: los interesados únicamente deberán completar el formulario habilitado en esta misma noticia antes de la celebración del sorteo.

Summer Pop Tenerife reúne a algunos de los artistas del momento

El cartel de Summer Pop Tenerife 2026 presenta una programación amplia que combina artistas consolidados, nuevas figuras y propuestas ligadas al pop, la música urbana y los sonidos que protagonizan actualmente las listas y emisoras musicales.

Entre los nombres destacados del line up se encuentran La Pantera, Lucho RK y Ruslana, junto a Álvaro de Luna, Leire Martínez, Danny Romero y Locoplaya.

El programa se completa con las actuaciones de Lewis Potter, Christian Cuervo, Playa Coco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz, en una jornada presentada por Tony Aguilar, uno de los rostros y voces más reconocibles de LOS40.

Una combinación de estilos y artistas pensada para convertir el Recinto Ferial en una gran celebración de la música y sumar una nueva cita a la agenda de fiestas y eventos en Santa Cruz de Tenerife.

Summer Pop Tenerife / El Día

Una gran cita musical de LOS40 en Santa Cruz de Tenerife

Summer Pop Tenerife se celebrará el 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, reforzando la programación de grandes eventos musicales de la capital tinerfeña.

La participación de LOS40 —tradicionalmente conocida también como Los 40 Principales— y la presencia de artistas con una importante repercusión entre el público joven convierten el festival en una propuesta especialmente atractiva para quienes quieran despedir el verano rodeados de música en directo.

Y para diez lectores de EL DÍA, además, la experiencia podrá ser doble: cada ganador recibirá dos entradas para acudir acompañado.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para optar a una de las 10 entradas dobles que sortea EL DÍA para Summer Pop Tenerife, las personas interesadas deberán realizar los siguientes pasos:

✅ Si ya eres usuario registrado de EL DÍA: Accede al formulario e inicia sesión.

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✅ Rellenar el formulario para entrar automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Cruzar los dedos y esperar a que una de las 2 entradas sean tuyas!

El plazo estará abierto hasta las 12.00 horas del viernes 11 de septiembre de 2026. Solo se admitirán las participaciones recibidas dentro del periodo establecido y que incluyan correctamente los datos solicitados en el formulario.

Cada una de las dos personas ganadoras recibirá una entrada doble, válida para asistir con un acompañante al evento, el día 11 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el viernes 11 de septiembre de 2026, una vez finalizado el plazo de participación.

Una vez realizada la selección, los ganadores serán contactados por la organización utilizando los datos facilitados durante el proceso de participación.

Por este motivo, quienes participen deberán permanecer atentos a las vías de contacto indicadas en el formulario.

Es importante que los participantes comprueben que la dirección de correo electrónico y el número de teléfono introducidos son correctos y que permanezcan atentos a las comunicaciones recibidas tras la celebración del sorteo. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

Música, Tenerife y una oportunidad para vivir Summer Pop en directo

La Pantera, Lucho RK, Ruslana, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Danny Romero y el resto del cartel ya tienen fecha para encontrarse con el público de Tenerife.

El escenario será el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y la cita, el 13 de septiembre.

Si quieres formar parte de Summer Pop Tenerife y disfrutar acompañado de una de las grandes fiestas musicales de final del verano, rellena el formulario de esta noticia y participa en el sorteo de 10 entradas dobles de EL DÍA.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el Summer Pop Tenerife! 🥳✨