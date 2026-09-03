El día después en Canarias tras las concentraciones por Ceuta: más de 10.000 personas se manifiestan en solidaridad con Ceuta
Las concentraciones celebradas este miércoles en cerca de una veintena de municipios insulares reflejan la inquietud social por la crisis en la frontera sur
Más de 10.000 personas salieron este miércoles, 2 de septiembre de 2026, a las calles de Canarias para trasladar su apoyo y solidaridad a la ciudad autónoma de Ceuta, un mes después del episodio en el que cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos en apenas 48 horas. La movilización, coincidente con el Día de Ceuta, registró una elevada participación en todo el Archipiélago, destacando los 7.000 asistentes congregados en Las Palmas de Gran Canaria y los más de 3.000 que se citaron en Santa Cruz de Tenerife a las puertas del Cabildo insular y la casa consistorial.
Las protestas estuvieron marcadas por proclamas de respaldo popular, presencia de banderas de España, Canarias y Ceuta, y consignas dirigidas hacia la gestión del Gobierno central. Los manifestantes exigieron un refuerzo en la seguridad fronteriza, estableciendo un paralelismo directo entre la vulnerabilidad del enclave norteafricano y los picos de presión migratoria vividos en Canarias en años como 2020 y 2024.
🏛️ Mensajes en la calle y respaldo institucional
La jornada transcurrió con diversidad de perfiles entre los asistentes, intercalando pancartas con lemas como "Canarias con Ceuta" o "Los siguientes somos nosotros", con discursos más moderados enfocados exclusivamente en la coordinación interterritorial:
- Simbología y reclamos: Vecinos movilizados en Santa Cruz de Tenerife expresaron su desprotección ante los flujos en la frontera sur y señalaron la incertidumbre sobre el papel desempeñado por Rabat en la crisis. En paralelo, participantes en Gran Canaria recalcaron que la solidaridad debe ir acompañada de un reparto equitativo de la atención asistencial entre todas las comunidades autónomas.
- Gesto del Gobierno canario: El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, confirmó que la administración autonómica procedió a izar la bandera de Ceuta en sus sedes institucionales de ambas capitales. Cabello definió la medida como un gesto de "tremenda empatía desde el pueblo canario con el pueblo ceutí por la situación tan compleja que están atravesando".
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