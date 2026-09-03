El día después en Canarias tras las concentraciones por Ceuta: más de 10.000 personas se manifiestan en solidaridad con Ceuta

Más de 10.000 personas salieron este miércoles, 2 de septiembre de 2026, a las calles de Canarias para trasladar su apoyo y solidaridad a la ciudad autónoma de Ceuta, un mes después del episodio en el que cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos en apenas 48 horas. La movilización, coincidente con el Día de Ceuta, registró una elevada participación en todo el Archipiélago, destacando los 7.000 asistentes congregados en Las Palmas de Gran Canaria y los más de 3.000 que se citaron en Santa Cruz de Tenerife a las puertas del Cabildo insular y la casa consistorial.

Las protestas estuvieron marcadas por proclamas de respaldo popular, presencia de banderas de España, Canarias y Ceuta, y consignas dirigidas hacia la gestión del Gobierno central. Los manifestantes exigieron un refuerzo en la seguridad fronteriza, estableciendo un paralelismo directo entre la vulnerabilidad del enclave norteafricano y los picos de presión migratoria vividos en Canarias en años como 2020 y 2024.

🏛️ Mensajes en la calle y respaldo institucional

La jornada transcurrió con diversidad de perfiles entre los asistentes, intercalando pancartas con lemas como "Canarias con Ceuta" o "Los siguientes somos nosotros", con discursos más moderados enfocados exclusivamente en la coordinación interterritorial: