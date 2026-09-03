“Cuentos bajo el drago”,una nueva apuesta por el turismo cultural en Icod de los Vinos.

El Drago de Icod de los Vinos y el parque que lo envuelve acoge este fin de semana una apuesta cultural impulsada por la concejalía de Turismo e Icodtesa que dirige Gerardo Rizo, junto a la Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento. Dicha asociación ha consolidado su labor como referente en el ámbito de la cultura canaria y nacional llevando a cabo la organización del Festival Internacional del Cuento de Los Silos.

El proyecto “Cuentos bajo el drago” contempla una programación diversificada que integra narración oral para público familiar y adulto, espectáculos músico-literarios, teatro, talleres creativos, actividades en entornos naturales, paseos guiados, etc.

Para el concejal Gerardo Rizo, “a lo largo de esta legislatura hemos apostado por convertir el Parque del Drago en un lugar de acogimiento para la cultura, y este nuevo proyecto busca ofrecer un evento cultural de calidad, integrador y sostenible, que combine arte, educación y patrimonio, con un impacto positivo para el municipio y el turismo cultural”

“Cuentos bajo el drago” arrancará el viernes 4 a las 18:00 con el acto inaugural que se celebrará en la Casa Lorenzo Cáceres, en el que participará Cecilia Dominguez Luis, una de las voces más relevantes de la literatura canaria contemporánea. Su producción literaria abarca poseía, novela, relato y literatura infantil y juvenil. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos destaca el Premio Canarias de Literatura en 2015.

En este primer acto, se inaugurará en la Casa Lorenzo Cáceres la Exposición de origami “Blancanieves”, dirigida por la tinerfeña Sara González Quintero, donde propone un original encuentro entre literatura, artes plásticas y creatividad a través del origami. Además, se impartirá un taller creativo de carácter participativo e intergeneracional.

Imagen del cartel obra de Víctor Jaubert / ED

Acto seguido, en el Parque del Drago, actuación del grupo local “Viridiana”, un grupo de jóvenes icodenses bajo la dirección de Julia Díaz y Agustín Aguiar que pondrán en escena el proyecto “El gran libro del Drago”, un viaje de cuentos musicales donde sus protagonistas tienen un reto, ordenar las páginas del libro cantando cada historia basada en clásicos musicales infantiles de autores como Rosa Léon, Juan Pardo o Mocedades.

Al caer la noche, y también en el Parque del Drago, “La flor que palpita”, sesión de cuentos dirigido al público adulto a cargo del narrador japonés Yoshi Hioki, el cual ofrecerá un repertorio de relatos con matices eróticos y poéticos, combinando tradición, expresividad corporal y ritmo narrativo.

Yoshi Hioki es uno de los narradores orales japoneses con mayor proyección internacional. Está especializado en la difusión de los cuentos, mitos, leyendas y relatos literarios tradicionales de Japón, que interpreta tanto para público infantil como adulto. La crítica especializada ha destacado la delicadeza de sus interpretaciones, el ritmo pausado de sus relatos y su capacidad para transportar al espectador a un Japón mítico y poético.

Al día siguiente y a partir de las 12:30, Yoshi Hioki volverá al Parque del Drago con “Cuentos para familias”, una nueva sesión de cuentos dirigido al público familiar, esta sesión permite que niños y adultos disfruten juntos de la magia de la narración oral, consolidando la programación como espacio inclusivo y multidimensional, donde la palabra contada se comparte entre generaciones.

El mismo día y por tarde (17:00) y el día 6 a las 11:00 habrá una actividad participativa intergeneracional, los barceloneses Mar González Novel y Xavier Aniceto Marín impartirán talleres de narración dirigidos a familias, diseñados para niños, adolescentes y adultos acompañantes. A través de estos talleres, los participantes experimentan con relatos breves, improvisación y juegos narrativos. Están diseñados para diferentes edades y niveles de experiencia, asegurando que todos disfruten y aprendan.

En la tarde del día 5 llegará la hora de Cuentos familiares con la narradora tinerfeña Laura Escuela, que ofrecerá una sesión de cuentos especialmente dirigida a familias, pensada para público infantil acompañado de adultos. Durante la sesión, Laura presentará relatos tradicionales y contemporáneos, integrando elementos de expresión corporal, musicalidad y la participación activa para que los niños y adultos se involucren en la experiencia narrativa.

Por la noche, y teniendo también como escenario el Parque del Drago, llegará el momento del espectáculo músico-literario “Si te hablan de amor” con la entrada en escena de Ernesto Rodríguez Abad (narración), Diego Expósito (piano) y Javier Linares (voz), este espectáculo combina narración oral, lectura de textos literarios y música en directo, explorando el tema del amor desde múltiples perspectivas: poética, emocional y sensorial.

El resultado es una experiencia artística integral, donde la palabra, la música y la voz se entremezclan para ofrecer al público una propuesta intensa, poética y emotiva, adecuada para adultos y jóvenes.

El colofón a este segundo día vendrá con una doble sesión a partir de las 22:00, en la Casa Lorenzo Cáceres, el espectáculo literario “Iriarte erótico”, de Teatrosilos con María Kapitán, Marta López y Omar Regalado con la colaboración de Mariceli Adán Padrón, propuesta escénica que recrea y pone en valor los poemas de temática amorosa y erótica de Tomás Iriarte, figura destacada de la literatura ilustrada española del siglo XVIII.

A la misma hora y en la Cueva “Territorio guanche” del Parque del Drago, es el turno de “Cuentos de Terror” con Ernesto Rodríguez, Héctor Ruiz Verde y Luis Eduardo Carballo Pérez, una propuesta de narración escénica singular, una sesión de cuentos de terror aprovechando el entorno natural como elemento dramático y sensorial.

Llegamos al último día, donde a partir de las 10:30 el Parque del Drago es el protagonista de la primera actividad, con un paseo guiado por el interior de dicho parque a cargo de Aarón Rodríguez González (profesor de geografía e historia), una experiencia cultural itinerante que combina divulgación medioambiental y narración oral.

A mediodía (13:00), será el momento de la Ronda de Narradores, en este encuentro final, los narradores y narradoras que han participado en la programación realizarán una intervención breve, ofreciendo al público un último relato, fragmento o reflexión.

El colofón de “Cuentos bajo el drago” vendrá de la mano del icodense Lucas Balboa, con la puesta en escena a partir de las 21:30 en el Parque del Drago de su obra teatral “La Casa de las Sombras de Seda”, la cual nos adentra en una mansión donde la belleza, el honor, el amor y la traición se entremezclan entre delicados faroles de seda, té, y champán. Allí, cada mirada oculta un secreto, cada silencio tiene un significado y cada sombra guarda una verdad que nunca debió salir a la luz.

El reparto está conformado por Antonia Jaster, Ulises Hernández, Mar Gurierrez, Juan Felipe Villar, Tairuma Méndez, Abel Moral, Lioba Herrera y Melania Luis.

Acceso a la programación en https://icoddelosvinosturismo.com/parque-del-drago/