El Cabildo de Tenerife destina 800.000 euros en ayudas a impulsar la actividad cultural en los municipios

El Cabildo de Tenerife destinará 800.000 euros a distintas líneas de ayudas destinadas a impulsar la actividad cultural en los municipios de la Isla, con especial atención al sector de las artes escénicas. La financiación se canaliza a través de las subvenciones a producciones profesionales y de la Red de Espacios Escénicos Municipales de Tenerife (REEM).

La Corporación insular presentó este miércoles estas líneas de apoyo durante un encuentro con representantes del sector celebrado en el Salón Noble del Palacio Insular, al que asistieron el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, y el director insular de Cultura, Conrado Álvarez.

La iniciativa persigue descentralizar la oferta cultural y acercarla al conjunto de la población de Tenerife, independientemente del municipio de residencia o de la capacidad presupuestaria de cada ayuntamiento.

"Descentralizar la cultura, acercarla a todos los municipios y garantizar que el acceso a la creación, a la lectura y al conocimiento no dependa del lugar en el que se viva" es, según Afonso, una de las prioridades de estas ayudas.

El vicepresidente insular ha defendido que esta labor resulta especialmente relevante para una institución como el Cabildo, ya que permite "nivelar oportunidades entre los municipios grandes y los pequeños".

300.000 euros para producciones escénicas profesionales

Dentro de este paquete de ayudas, el Cabildo destina 300.000 euros a la convocatoria de subvenciones a las producciones escénicas de carácter profesional para 2025.

Estas ayudas están destinadas a proyectos desarrollados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026 y tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento y la profesionalización del sector escénico de Tenerife.

La financiación permitirá respaldar proyectos de creación y producción desarrollados por profesionales y compañías de la Isla, uno de los pilares sobre los que se articula la estrategia cultural del Cabildo.

Otros 500.000 euros para los espacios escénicos municipales

A esta cantidad se suman 500.000 euros destinados a la Red de Espacios Escénicos Municipales de Tenerife (REEM), correspondientes al periodo 2025-2026.

Esta línea de financiación apoya actividades realizadas entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con el objetivo de favorecer una programación cultural estable en los espacios municipales de la Isla.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha explicado que ambas líneas de subvenciones permiten intervenir sobre "los dos grandes pilares de la actividad escénica": la creación y producción profesional, por una parte, y la programación y exhibición en los municipios, por otra.

Acha ha señalado que el objetivo es que "los espacios culturales municipales tengan una programación estable y de calidad" y que, al mismo tiempo, los creadores y las compañías dispongan de herramientas para desarrollar sus proyectos.

Con este paquete de 800.000 euros, el Cabildo pretende reforzar la cultura de proximidad y favorecer que la oferta cultural llegue a los distintos puntos de Tenerife, con independencia del tamaño de los municipios.

La finalidad última, según la Corporación insular, es que la ciudadanía pueda acceder a una oferta cultural diversa y de calidad en todo el territorio insular.