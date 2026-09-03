El brunch de Tenerife perfecto para disfrutar en familia: abundante y situado junto a un parque para los niños

Encontrar un lugar donde disfrutar de un buen desayuno o brunch y que además se encuentre en un lugar en el que los niños también pueden disfrutar todavía es más complicado. En El Médano se encuentra Veinte 04, un establecimiento que ofrece un brunch completo con opciones tanto dulces como saladas.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife lo ha visitado recientemente y no ha dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores, donde destaca tanto la comida como el entorno. "Este es mi brunch favorito en El Médano", explica.

Un brunch completo por 28 euros

La propuesta de Veinte 04 incluye diferentes elaboraciones para compartir y disfrutar de un brunch completo. Por un precio de 28 euros, el menú cuenta con huevos a elegir, acompañados de bacon, tomate y otros complementos, además de embutidos, fruta de temporada, bollería y pan.

También incluye opciones dulces como Nutella, mermelada y otros acompañamientos, para que cada cliente se lo prepare a su gusto. Para acompañar a los alimentos, ofrecen medio litro de zumo de naranja, medio litro de agua y dos cafés.

Además, el creador de contenido destaca que es una cantidad suficiente para compartir entre varios comensales.

Un brunch pensado para ir en familia

Uno de los grandes atractivos de Veinte 04 no está únicamente en la carta, sino en su ubicación. El establecimiento se encuentra justo enfrente de un parque, un detalle a destacar para quienes buscan disfrutar de un plan familiar.

"Lo que más me gusta es que enfrente tienes un parque donde pueden jugar los niños mientras tú disfrutas del brunch", señala.

Horario y ubicación

Veinte 04 Surf Cafe se encuentra en la calle Hermano Pedro, 2, en El Médano. Cuenta con 4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de su propuesta. Además, es una zona transitada por residentes y visitantes por lo que el lugar es una parada perfecta para desayunar.

Abre de lunes a jueves de 10:00 a 23:00 horas, mientras que viernes amplía su horario hasta las 00:30 horas. Sábado comienza a ofrecer servicio desde las 9:00 horas y domingo reduce su horario de 9:00 a 23:00 horas. El brunch está disponible de 10:00 a 12:00 horas.