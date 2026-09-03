Air Canada extiende la ruta Montreal-Tenerife a todo 2027 y amplía su temporada de verano

Air Canada extenderá durante todo 2027 sus vuelos a Tenerife, Lima (Perú) y Ciudad de Guatemala desde Montreal, cuando el servicio inicialmente se anunció solo para el invierno, según un comunicado con motivo de la presentación de la temporada de verano del próximo año, que incluye cinco nuevos destinos internacionales y siete nuevas rutas.

Desde Toronto, su base principal, la aerolínea comenzará a operar vuelos a Oslo (Noruega), Shannon (Irlanda) y Niza (Francia) en la temporada estival, al tiempo que reanudará el servicio de excursiones de un día al aeropuerto de Londres-Heathrow y aumentará la frecuencia a Shanghái (China) a diario.

Por su parte, la operación con Vancouver lanzará conexiones durante todo el año a Guangzhou (China), mientras que en Montreal también debutará con Basilea (Suiza) y Dubrovnik (Croacia).

Crecimiento

Estas rutas respaldan la estrategia de crecimiento a largo plazo de Air Canada, que espera crear más de 1.500 empleos directos adicionales para 2028, al tiempo que aumenta la contribución de la aerolínea al PIB de Canadá en más de 7.000 millones de dólares al año.

En total, Air Canada planea operar más de 125 rutas internacionales para el verano de 2027, lo que representa hasta 169.000 asientos semanales desde el país norteamercicano a más de 85 destinos internacionales en el Atlántico, el Pacífico, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Esta programación supone un aumento de más del 8% en la disponibilidad de asientos-kilómetro en estas regiones con respecto al verano de 2026.

"El verano de 2027 marca la expansión intercontinental más extensa en la historia de Air Canada, consolidando nuestra posición como la segunda aerolínea norteamericana más grande por destinos globales", ha destacado el vicepresidente ejecutivo y director comercial, y presidente de Carga de Air Canada, Mark Galardo.