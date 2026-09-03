La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que el fin de semana volverán a dispararse las temperaturas en Canarias y podrán rondar los 35 grados en Tenerife, sobre todo en el área metropolitana.

De hecho, la Aemet ha fijado para el sábado el nivel amarillo de riesgo por altas temperaturas tanto en esa zona de Tenerife como en todo Gran Canaria salvo el norte. Eso sí, por el momento y falta de afinar las previsiones para el domingo, los momentos de bochorno se concentrarán en las horas centrales del día.

Así, los avisos quedarán desactivados a las cinco de la tarde de este sábado en Tenerife y dos horas más tarde en Gran Canaria. A pesar de ello, los meteorólogos apuntan a que las temperaturas se mantendrán calurosas durante las noches, sin refrescar más allá de los 25 grados en las zonas de afectación del episodio: la fachada sur desde Candelaria a Santa Cruz de Tenerife.

En Gran Canaria los termómetros darán aún menos tregua: por encima de los 37 grados durante las horas centrales del día y con mínimas de 26 grados por la noche.

Predicción para el resto de islas

Según la Aemet, aunque no haya aviso para el resto de las Islas, todo el Archipiélago sufrirá el calor. En concreto, espera para este sábado temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser localmente moderado y se podrán alcanzar 30 - 32 °C en vertientes orientadas al sur de las islas.

Además, el episodio de calima que está afectando desde este jueves a Canarias se mantendrá a lo largo del fin de semana, siendo más significativa a última hora de la tarde del sábado sobre todo en las Islas orientales.

En cuanto al cielo, habrá intervalos de nubes en general y no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en el interior de las islas de mayor relieve. El viento seguirá soplando con intensidad y la Aemet incluso augura rachas localmente muy fuertes.

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La situación se mantendrá en los mismos términos durante el domingo, según la predicción de la Aemet, que es probable que emita algún aviso más por calor.