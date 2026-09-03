Seguridad
Abeque, una zona de muy alta amenaza, escenario del segundo simulacro volcánico en Tenerife
Más de 1.200 personas participarán en el ensayo que pondrá a prueba la respuesta ante una emergencia volcánica real en Guía de Isora
Las calles de Guía de Isora vivirán el próximo 22 de octubre una erupción volcánica simulada. Sonará la alerta, se evacuarán viviendas y un centro de mayores, se trasladará a personas vulnerables y turistas y se introducirán incidencias para comprobar la respuesta ante una emergencia real. Denominado VOLCANEX Tenerife 2026, el ejercicio reunirá a administraciones, científicos, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y agentes sociales y económicos.
El simulacro se desarrollará en la unidad de Las Cumbres de Abeque, considerada de muy alta amenaza volcánica. El dispositivo pondrá a prueba la evacuación de población, la atención a personas vulnerables, el alojamiento de desplazados, el traslado de animales y turistas, la protección de infraestructuras críticas y la continuidad de los servicios esenciales. En total, se prevé la intervención de más de 1.200 personas.
Chirche y Aripe, bajo evacuación
En Chirche y Aripe se simularán situaciones que pueden complicar una emergencia real, como personas encamadas que no figuran en los censos iniciales o vecinos que se niegan a abandonar sus viviendas. También se ensayará la evacuación de un centro de mayores y la atención y alojamiento de los desplazados. El ejercicio incorporará drones y ES-Alert, además de un escenario de bulos y desinformación para evaluar la respuesta comunicativa durante la crisis.
VOLCANEX dará continuidad al trabajo realizado en el EU MODEX Tenerife 2025, celebrado en Garachico, donde se detectaron carencias en evacuaciones masivas, coordinación entre administraciones, atención al turismo, alojamiento y comunicación. La extensión territorial de Guía de Isora, la dispersión de su población y la presencia de núcleos en medianías y costa, junto con la elevada actividad turística, añadirán dificultad al ejercicio. El objetivo será detectar las debilidades del dispositivo antes de que Tenerife tenga que afrontar una emergencia real.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
- Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
- Atraco con extrema violencia en el sur de Tenerife: irrumpieron armados con mazas y spray pimienta en un local