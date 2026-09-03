Abeque, una zona de muy alta amenaza, escenario del segundo simulacro volcánico en Tenerife

Las calles de Guía de Isora vivirán el próximo 22 de octubre una erupción volcánica simulada. Sonará la alerta, se evacuarán viviendas y un centro de mayores, se trasladará a personas vulnerables y turistas y se introducirán incidencias para comprobar la respuesta ante una emergencia real. Denominado VOLCANEX Tenerife 2026, el ejercicio reunirá a administraciones, científicos, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y agentes sociales y económicos.

El simulacro se desarrollará en la unidad de Las Cumbres de Abeque, considerada de muy alta amenaza volcánica. El dispositivo pondrá a prueba la evacuación de población, la atención a personas vulnerables, el alojamiento de desplazados, el traslado de animales y turistas, la protección de infraestructuras críticas y la continuidad de los servicios esenciales. En total, se prevé la intervención de más de 1.200 personas.

Chirche y Aripe, bajo evacuación

En Chirche y Aripe se simularán situaciones que pueden complicar una emergencia real, como personas encamadas que no figuran en los censos iniciales o vecinos que se niegan a abandonar sus viviendas. También se ensayará la evacuación de un centro de mayores y la atención y alojamiento de los desplazados. El ejercicio incorporará drones y ES-Alert, además de un escenario de bulos y desinformación para evaluar la respuesta comunicativa durante la crisis.

VOLCANEX dará continuidad al trabajo realizado en el EU MODEX Tenerife 2025, celebrado en Garachico, donde se detectaron carencias en evacuaciones masivas, coordinación entre administraciones, atención al turismo, alojamiento y comunicación. La extensión territorial de Guía de Isora, la dispersión de su población y la presencia de núcleos en medianías y costa, junto con la elevada actividad turística, añadirán dificultad al ejercicio. El objetivo será detectar las debilidades del dispositivo antes de que Tenerife tenga que afrontar una emergencia real.