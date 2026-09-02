Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
Los municipios tinerfeños saldrán a la calle para arropar a los ciudadanos ceutíes ante la crisis migratoria y humanitaria que atraviesan
La ciudad autónoma de Ceuta será la protagonista de una multitudinaria jornada de apoyo social en todo el territorio nacional durante la tarde de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. Más de 260 municipios españoles han confirmado la celebración de concentraciones para respaldar a la población ceutí, atendiendo al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), fijado a las 20:00 horas en la Península y a las 19:00 horas en el archipiélago canario.
La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha defendido la legitimidad institucional del acto argumentando que los ayuntamientos no pueden "ponerse de perfil" ante la emergencia que vive Ceuta. García-Pelayo ha insistido en que las movilizaciones son "a favor de Ceuta y no contra nadie", apelando a la unidad que históricamente ha mostrado el municipalismo ante situaciones de crisis.
Debate político y cobertura especial en Canarias
La jornada estará también marcada por las tensiones políticas entre las principales formaciones del país:
- Asistencia de líderes nacionales: En la concentración de Madrid está confirmada la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del líder de Vox, Santiago Abascal.
- Postura del PSOE y excepciones locales: La dirección nacional del PSOE se ha mostrado contraria a la movilización al considerar que la decisión de la FEMP se adoptó de forma unilateral. No obstante, ayuntamientos socialistas de provincias como Valencia, Huelva, Córdoba o Cádiz han convocado actos solidarios propios para alejarse del partidismo.
- Seguimiento directo en Televisión Canaria: A partir de las 19:00 horas, los Servicios Informativos de la televisión autonómica ofrecerán un especial conducido por el periodista Isaac Tacoronte para dar cobertura a los actos programados en las capitales canarias y en municipios como Telde o San Bartolomé de Tirajana.
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