Tenerife destina 3,5 millones para mantener durante cinco años su red de compostaje comunitario

El Cabildo de Tenerife destinará 3,58 millones de euros durante los próximos cinco años para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de la red de compostaje comunitario de la Isla. La Corporación insular ha aprobado un encargo a la empresa pública GESPLAN por un importe de 3.588.077,34 euros para dar continuidad al proyecto Comunidades Circulares de Compostaje Comunitario.

La iniciativa cuenta actualmente con 48 zonas de compostaje distribuidas por diferentes puntos de Tenerife y tiene como objetivo gestionar los residuos orgánicos en el mismo lugar donde se generan, implicando a la ciudadanía en su tratamiento y convirtiendo los biorresiduos en compost.

El nuevo encargo no solo permitirá conservar las instalaciones que ya están en funcionamiento, sino también realizar el seguimiento de las nuevas zonas que puedan incorporarse durante los cinco años de vigencia del proyecto.

Una red que ya está presente en 12 municipios

La red de Comunidades Circulares se extiende actualmente por 12 municipios de Tenerife: Arico, Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, Granadilla de Abona, San Cristóbal de La Laguna, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte, Tegueste y Santiago del Teide.

Las instalaciones se encuentran en barrios, huertos urbanos, centros educativos, espacios comunitarios, instalaciones universitarias y otros espacios públicos.

El proyecto cuenta además con la participación de 21 centros de Educación Infantil y Primaria e institutos de Secundaria, además de huertos urbanos y diferentes localizaciones de la vía pública.

Entre los puntos donde ya existen instalaciones figuran Arico El Viejo, Villa de Arico, El Río, El Porís y Las Maretas; Parque La Reina y El Fraile, en Arona; Puntalarga y Barranco Hondo, en Candelaria; y La Jurada, Los Cardones, Los Abrigos, La Tejita y El Médano, en Granadilla de Abona.

También hay zonas de compostaje en diferentes puntos de La Laguna y en municipios del norte y oeste de la Isla.

No solo se instalarán composteras

Una de las principales novedades del nuevo encargo es que el Cabildo no se limitará a mantener físicamente las instalaciones. GESPLAN asumirá el control técnico de los procesos de compostaje, desde el momento en que se depositan los residuos orgánicos hasta la obtención del compost.

El programa contempla también:

Vigilancia y seguimiento técnico de todas las zonas de compostaje.

de todas las zonas de compostaje. Dinamización y acompañamiento de las personas y colectivos participantes.

de las personas y colectivos participantes. Formación para usuarios y personal de las entidades implicadas.

para usuarios y personal de las entidades implicadas. Acciones de información , comunicación y sensibilización .

, y . Analíticas del compost para comprobar sus parámetros y garantizar el cumplimiento de la normativa.

para comprobar sus parámetros y garantizar el cumplimiento de la normativa. Mantenimiento , reparación y reposición de instalaciones.

, y de instalaciones. Resolución de incidencias y transporte de materiales.

y transporte de materiales. Elaboración de informes mensuales sobre la evolución del proyecto.

El objetivo es que toda la red funcione bajo una misma dirección técnica, con criterios comunes y un protocolo homogéneo que permita mejorar el control de las instalaciones.

Más de 3,5 millones hasta 2031

El presupuesto de 3.588.077,34 euros se distribuirá entre 2026 y 2031. Para este año se contemplan 351.466,01 euros, mientras que entre 2027 y 2030 se destinarán 747.245,36 euros cada año. La última anualidad, correspondiente a 2031, contará con 247.629,89 euros.

Dentro del presupuesto se incluyen partidas específicas para diferentes necesidades del proyecto. Entre ellas figuran 150.000 euros para analíticas del compost, 100.000 euros para el mantenimiento de la biotrituradora y el transporte de materiales y 112.500 euros destinados a acciones de difusión y promoción.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha defendido que el objetivo no es únicamente instalar composteras, sino garantizar que "funcionan correctamente", acompañar a los participantes, formar a los usuarios y controlar la calidad del compost.

De un proyecto piloto a una red insular

Comunidades Circulares comenzó como un proyecto piloto para poner en marcha modelos de gestión de biorresiduos mediante compostaje comunitario en La Laguna, Tacoronte, El Rosario y Tegueste. Esta primera fase terminó en noviembre de 2022.

Posteriormente, el Cabildo amplió la iniciativa a 12 municipios mediante un proyecto de compostaje y vermicompostaje comunitario que recibió 1.199.693,70 euros de fondos europeos Next Generation, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aquella fase contemplaba la instalación de 54 nuevas zonas y su posterior gestión y seguimiento. La financiación europea establece además la obligación de mantener las actuaciones subvencionadas en funcionamiento durante al menos cinco años desde la finalización del proyecto.

Convertir los residuos orgánicos en recursos

El compostaje comunitario permite tratar en origen parte de los residuos orgánicos generados por los hogares y otras actividades. De esta forma, estos restos no terminan incorporándose a la fracción resto, sino que se someten a un proceso biológico controlado para obtener compost que puede volver a utilizarse.

La iniciativa forma parte de las estrategias de gestión de residuos que buscan aumentar la separación y el reciclaje de los biorresiduos y reducir la cantidad de materia orgánica que llega al sistema insular de gestión de residuos.

La continuidad del proyecto permitirá mantener las instalaciones existentes, controlar su funcionamiento y disponer de capacidad para incorporar nuevas zonas de compostaje durante los próximos cinco años.