El sobrecoste de la estación de bombeo de El Puertito demora la puesta en pleno funcionamiento de la depuradora comarcal del Valle de Güímar

La paralización de la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Los Tarajales, en El Puertito de Güímar, supone otro revés para el funcionamiento pleno de la depuradora comarcal Valle de Güímar, que necesita recibir mucha más cantidad de aguas negras para aumentar su eficacia, rendimiento y rentabilidad. El Pleno del Ayuntamiento güimarero acordó la suspensión parcial y provisional debido al incremento en millón y medio del presupuesto de esta obra, adjudicada por 5,2 millones de euros.

Los estudios geotécnicos permitieron detectar que las condiciones del suelo no eran las requeridas para ejecutar este proyecto con plenas garantías, por lo que se requiere cambiar el sistema de la cimentación de la estación de bombeo y conlleva la modificación del proyecto con condicionantes, según expuso al Pleno el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco del Rosario.

Esas condiciones incluyen que sea el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), ente redactor del proyecto y responsable de la dirección de la obra además de su máximo financiador, quien asuma el millón y medio de sobrecoste; que gestione la modificación de la autorización de vertidos así como al cambio del trazado de la tubería que se requiere al paso por el municipio de Arafo.

La solución para El Puertito de Güímar

La estación de bombeo Los Tarajales se encuentra en la cabecera del emisario submarino del Puertito de Güímar, en el entorno del club náutico del lugar. Su construcción y la colocación de la red correspondiente permitirá elevar las aguas negras del núcleo costero -el segundo con más población del municipio, después del casco urbano- hasta la depuradora comarcal ubicada en Lomo de los Caballos, autopista arriba en suelo de Arafo.

Esta es una de las obras imprescindibles para evitar el problema de vertidos de aguas residuales al mar y para surtir a la depuradora comarcal, en servicio desde el 24 de febrero de 2025, tres años después de que terminara la fase de pruebas para su puesta en servicio, en enero de 2022. Para empezar a operar necesitó un mínimo de 1.750 metros cúbicos de agua al día.

La licitación de la estación por 6,9 millones de euros se resolvió con la adjudicación, entre 13 concursantes, a Ferrovial Construcción en septiembre de 2025 por 5,2 millones, lo que equivale a una baja cercana al 25%, y 16 meses de plazo de ejecución. La adjudicación se produjo tras la moción de censura que devolvió la Alcaldía de Güímar a Carmen Luisa Castro y al Partido Popular.

El concejal socialista y exalcalde, Airam Puerta, advierte que, "cuando una obra adjudicada con una reducción económica relevante plantea poco después un incremento de esta dimensión, resulta razonable exigir la máxima transparencia, una justificación técnica y jurídica completa y una explicación pública de por qué el proyecto necesita ahora una modificación tan importante y quién va a pagarla".

Una lectura política

A Puerta le llama la atención "que sea precisamente el Partido Popular quien tenga ahora que defender una modificación de esta magnitud después de haber mantenido durante años una posición muy crítica con los sobrecostes y modificados de obras municipales, entre ellas la actuación de emergencia de Las Bajas".

La estación de bombeo Los Tarajales será un edificio de 206,5 metros cuadrados, con zona de pretratamiento, cámara de tranquilización del caudal entrante, canal de desbaste y tamizado, área de bombeo con cámara de laminación de caudal y aspiración y la sala de bombeo; desodorización y sala eléctrica. El bombeo se completa con un grupo electrógeno dispuesto en una sala anexa. La conexión de la estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales a la depuradora comarcal abarca 6.832 metros.