Sismicidad en Canarias: el IGN detecta un terremoto de 2.4 en Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado durante la madrugada de este miércoles un terremoto de magnitud 2.4 en Tenerife.

El seísmo tuvo lugar a las 04:37 horas y se localizó al suroeste de El Rosario, a una profundidad de 27 kilómetros.

Mapa de Tenerife con el epicentro del terremoto señalizado. / IGN

Pero este no ha sido el único seísmo de la jornada en la isla. Poco después, a las 05:36 horas, el IGN registró otro al noroeste de Tegueste.

En este caso fue de magnitud 2 y se localizó a una profundidad de 28 kilómetros.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: