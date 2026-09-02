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Sismicidad en Canarias: el IGN detecta un terremoto de 2.4 en Tenerife

Fue localizado durante la madrugada de este miércoles al suroeste de El Rosario

Mapa con el registro de terremotos.

Mapa con el registro de terremotos. / IGN

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado durante la madrugada de este miércoles un terremoto de magnitud 2.4 en Tenerife.

El seísmo tuvo lugar a las 04:37 horas y se localizó al suroeste de El Rosario, a una profundidad de 27 kilómetros.

Mapa de Tenerife con el epicentro del terremoto señalizado.

Mapa de Tenerife con el epicentro del terremoto señalizado. / IGN

Pero este no ha sido el único seísmo de la jornada en la isla. Poco después, a las 05:36 horas, el IGN registró otro al noroeste de Tegueste.

En este caso fue de magnitud 2 y se localizó a una profundidad de 28 kilómetros.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:

Noticias relacionadas y más

  • Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
  • En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
  • En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
  • En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos
  • Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo
  • Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
  • Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas

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