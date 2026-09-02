El restaurante de Tenerife donde sentirte como en Italia: pizzas caseras, pasta y platos tradicionales

Encontrar un restaurante italiano que vaya más allá de la pizza y la pasta no siempre es fácil. Sin embargo, en Tenerife se encuentra, concretamente en La Camella (Arona), hay un establecimiento que apuesta por una cocina italiana casera con especial protagonismo de las recetas tradicionales de Puglia.

Se trata de Il Forno – La Camella, un restaurante que ha visitado el creado de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife y no ha dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Este restaurante es como comer en una casa italiana", asegura.

Pizza, pasta y recetas del sur de Italia

La visita comenzó probando la pizza Capricciosa, elaborada con tomate, mozzarella, jamón york, champiñones, alcachofas y aceitunas negras, "una pizza clásica que siempre pedía mi abuela", comenta.

Entre los platos que probaron también se encuentra la caponata, una receta tradicional italiana elaborada con berenjena en agridulce al estilo siciliano. El escalopín al limón es "un plato muy típico italiano que tienen que pedir si les gusta la carne".

En cuanto a la pasta, degustaron la orecchiette con porcini, salsiccia y burrata, un plato muy vinculado a la gastronomía italiana que disfrutaron en cada bocado.

Postres caseros

Para poner el broche final a la experiencia gastronómica en el establecimiento, el creador de contenido se decantó por una tarta de queso al pistacho que "estaba buenísima".

Más allá de los platos, uno de los aspectos que destaca es el ambiente del establecimiento y el trato amable y cercano del personal. "En general comimos muy bien. Un sitio sencillo, casero y sin demasiadas complicaciones, de esos donde lo importante está en el plato", explica.

Horario y ubicación

El restaurante se encuentra en la Carretera General, 12B, en La Camella. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones artesanales.

Abre de miércoles a domingo para ofrecer servicio de almuerzos y cenas en horario de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.