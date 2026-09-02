La Policía Nacional avisa a los tinerfeños al volver de vacaciones: mira esto en la puerta de casa antes de entrar

Al volver de vacaciones una de las principales acciones que llevan a cabo los ciudadanos es comprobar que la vivienda está en buen estado. Sin embargo, antes de abrir la puerta conviene prestar atención a un detalle que puede pasar desapercibido.

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre algunos métodos utilizados por delincuentes para comprobar si una vivienda está habitada o permanece vacía durante un periodo de tiempo. "Es posible que hayas pasado por delante de estos elementos sin darte cuenta", avisa.

El hilo de silicona

Los delincuentes colocan un pequeño hilo de silicona entre el marco y la puerta, pasando desapercibido para los vecinos y propietarios. Cuando los propietarios entran o salen de la vivienda, el hilo puede romperse o desplazarse. Al volver a comprobar la puerta, los delincuentes pueden interpretar esa rotura como una señal de que los dueños están en el hogar.

Sin embargo, si el hilo de silicona continúa en la misma posición durante varios días, puede indicarles que la puerta no se ha abierto que es posible que la vivienda esté vacía.

Qué hacer si encuentras una marca sospechosa

Si al regresar a casa detectas un hilo, una pieza de plástico o cualquier objeto "que si se cae al suelo no haga apenas ruido" lo mejor es avisar a las autoridades para que acudan y valoren la situación. Echar un vistazo a las zonas comunes y hablar con vecinos para ver si han detectado movimientos sospechosos es fundamental para conocer si han entrado en el hogar.

Consejos para evitar robos durante las vacaciones

Para reducir riesgos cuando una vivienda queda vacía durante varios días, la Policía Nacional recuerda algunas medidas básicas:

Revisar periódicamente la puerta de entrada

Evitar que la vivienda parezca deshabitada durante mucho tiempo

Pedir a una persona de confianza que recoja el correo

No dejar señales evidentes de ausencia prolongada

Evitar publicar en redes sociales información sobre viajes hasta regresa

Un detalle insignificante en la puerta puede convertirse en una señal para quienes buscan viviendas vacías. "Si ves algo extraño en tu puerta, no lo ignores", concluye la agente de la Policía Nacional.