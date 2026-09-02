Polémica en Granadilla por la contratación de un exsocorrista que admitió poner en riesgo a mujeres para "hacerse el héroe"

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha contratado al divulgador de contenidos sobre emergencias Miguel Assal para impartir una conferencia el próximo 31 de octubre en el centro multifuncional de San Isidro. El anuncio de la charla ha generado críticas en redes sociales debido al controvertido episodio protagonizado por el conferenciante cuando ejercía como socorrista.

La actividad se presenta bajo el título 'Una experiencia diferente para salvar vidas en los primeros cinco minutos' y tendrá aforo limitado. La contratación parte del área de Emergencias del Ayuntamiento, dirigida por el concejal y portavoz de Vox José Sanabria.

El nombre de Assal trascendió especialmente después de que se difundieran unas declaraciones realizadas en el pódcast The Wild Project, en las que relató una práctica que llevaba a cabo junto a otro socorrista en una playa en la que trabajaba.

La polémica confesión de Miguel Assal

Según explicó entonces el propio Assal, los dos socorristas dejaban sin balizar determinadas zonas de la playa en las que existían corrientes, aunque consideraban que el riesgo era bajo. La intención, según su relato, era permitir que jóvenes, especialmente chicas, accedieran a esos espacios y, si se encontraban en dificultades, intervenir para rescatarlas.

El propio Assal reconoció que no aplicaban esa práctica con menores, personas mayores o personas vulnerables. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción en redes sociales y fueron criticadas también públicamente por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Posteriormente, el divulgador publicó un vídeo en el que pidió disculpas y calificó lo ocurrido como "un error de juventud", asegurando que en aquel momento tenía alrededor de 20 años.

El episodio ha vuelto ahora a salir a la luz después de que el Ayuntamiento de Granadilla haya anunciado su contratación para una conferencia centrada precisamente en la prevención y la actuación ante emergencias.

Críticas a la contratación

Tras conocerse la actividad, algunos vecinos han cuestionado en redes sociales que el Ayuntamiento haya elegido a Assal para impartir esta charla pese a su antecedente.

Las críticas no se centran necesariamente en su experiencia o conocimientos sobre emergencias, sino en la idoneidad de contratar para una actividad municipal a una persona que protagonizó una polémica de estas características.

Entre las alternativas que plantean algunos vecinos figuran profesionales vinculados a los equipos de salvamento marítimo de Canarias, especialistas en emergencias o integrantes de organizaciones dedicadas a la prevención de accidentes acuáticos.

El Ayuntamiento no ha informado públicamente, por el momento, del coste de la conferencia.

Una nueva contratación polémica del área de José Sanabria

La contratación de Miguel Assal se produce después de otra polémica relacionada con el mismo concejal de Vox, José Sanabria, responsable, entre otras áreas, de Sector Primario y Emergencias.

En diciembre del pasado año, el Ayuntamiento de Granadilla organizó la presentación de un documental sobre el sector primario local elaborado por Miguel Rix, una figura vinculada a posiciones negacionistas sobre el cambio climático y a discursos de carácter ultraderechista.

Aquella presentación terminó generando protestas entre algunos asistentes, que abandonaron el acto después de que Rix aprovechara su intervención para exponer algunas de sus posiciones.

El documental supuso un coste de 18.136 euros para las arcas municipales, incluyendo los 7.490 euros abonados por el Ayuntamiento por la presentación de la cinta.

El Ayuntamiento no aclara el coste de la conferencia

Ante las críticas por la contratación de Assal, se ha solicitado al concejal José Sanabria su valoración y conocer el importe que supondrá para las arcas municipales la conferencia prevista para octubre.

El edil ha declinado realizar declaraciones sobre esta contratación.

Noticias relacionadas

La charla está prevista para el 31 de octubre en San Isidro, dentro de una actividad que el Consistorio presenta como una oportunidad para aprender a actuar durante los primeros minutos ante una emergencia.