Oncología de La Candelaria atiende a más de 36.000 pacientes en 2025, un 7,6% más que el año anterior

El aumento de la actividad asistencial se produce en un contexto marcado por la mejora tanto del diagnóstico precoz como de los tratamientos contra el cáncer, avances que han permitido elevar la supervivencia de los pacientes. Esta mayor supervivencia hace que un número creciente de personas permanezca durante más tiempo vinculada al sistema sanitario y necesite controles y seguimiento especializado una vez finalizado el tratamiento.

Los datos del centro reflejan esta evolución. En algunos de los tumores más frecuentes entre su población de referencia, la supervivencia a cinco años supera ya el 95% en el cáncer de mama, alcanza el 89% en el cáncer de pulmón y se sitúa en el 82% en el cáncer de colon.

Estas cifras implican que cada vez más pacientes pueden continuar con su vida después de superar el diagnóstico y el tratamiento, aunque deben mantener revisiones periódicas para vigilar su evolución, detectar posibles recaídas y abordar las secuelas derivadas de los tratamientos.

Más ingresos hospitalarios

El incremento de la actividad también se ha trasladado a la hospitalización. El servicio de Oncología Médica de La Candelaria registró 766 ingresos durante 2025, frente a los 707 contabilizados en 2024.

Este aumento se produce en un escenario de mayor complejidad de determinados tratamientos y de atención a patologías agudas, dentro de una asistencia oncológica cada vez más especializada y prolongada.

A la mayor supervivencia se suma además una creciente concienciación de la población sobre la importancia de mantener los controles médicos y realizar un seguimiento periódico tras el diagnóstico y el tratamiento.

Un equipo de 32 profesionales

El servicio de Oncología Médica del Hospital de La Candelaria está integrado por 32 profesionales de distintas categorías, entre personal médico y de enfermería, celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y personal administrativo.

La atención se basa en un modelo multidisciplinar, con la participación conjunta de los servicios de Anatomía Patológica, Cirugía, Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico y Farmacia Hospitalaria. Este trabajo se articula a través de diferentes Comités de Tumores y permite adaptar las decisiones terapéuticas a las características de cada paciente.

El servicio cuenta además con la acreditación de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) para la integración de la Oncología Médica y los Cuidados Paliativos, con el objetivo de ofrecer una atención integral desde las primeras fases de la enfermedad.

La valoración de los pacientes también refleja la percepción positiva de esta atención. Los profesionales del servicio obtuvieron una puntuación de 9,24 sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria, un resultado vinculado tanto a la calidad asistencial como al trato humano y la preparación del equipo.

Tratamientos personalizados y nuevos fármacos

El Hospital de Día de Oncología mantiene además una apuesta por la medicina personalizada de precisión, con tratamientos adaptados al perfil de cada tumor. Entre ellos se encuentran las terapias biológicas avanzadas, la inmunoterapia y los fármacos dirigidos en función de las características genómicas del cáncer.

Este enfoque permite ajustar las terapias a cada paciente con el objetivo de mejorar su eficacia, reducir los efectos secundarios y aumentar la supervivencia.

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El servicio también participa de forma activa en ensayos clínicos e investigación traslacional, en colaboración con la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), con el objetivo de trasladar los avances científicos a la práctica asistencial.